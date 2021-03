Des épées à une main arrivent sur Assassin’s Creed Valhalla après des mois de demandes de fans

Il y a une chance que le titre de cet article soit intitulé si vous n’êtes pas familier avec Assassin’s Creed Valhalla, mais c’est étonnamment important. L’aventure du monde ouvert propose une gamme de types d’armes de mêlée avec lesquels vous pouvez jouer, notamment des haches, des lances et des épées à deux mains. Mais les épées à une main manquent depuis le lancement du jeu l’année dernière.

L’omission des épées à une main a soulevé quelques sourcils – d’autant plus qu’elles figuraient fortement dans Assassin’s Creed Origins et Assassin’s Creed Odyssey. De plus, de nombreux personnages non jouables (alliés et ennemis) à travers Valhalla utilisent des lames à une main.

Leur absence notable a conduit de nombreux joueurs à demander l’ajout d’épées à une main à Assassin’s Creed Valhalla, et après des mois de publications populaires sur Reddit, il semble que cela se passe réellement.

YouTuber et streamer Jorraptor ont récemment mené une interview avec le producteur post-lancement du jeu, Jose Araiza, et nous ont demandé si nous verrions jamais des épées à une main à Valhalla. De façon choquante, Araiza donne une réponse totalement simple: « Oui, ça arrive ». Il poursuit en disant que l’équipe ne s’attendait pas à ce que les épées à une main soient une demande aussi populaire, et que les développeurs «veulent faire les choses correctement», de sorte qu’il ne s’agit pas simplement d’un reskin d’un type d’arme différent. Les épées à une main sont apparemment « en préparation ».

Alors voilà, des épées à une main dans Assassin’s Creed Valhalla. Est-ce un type d’arme que vous vouliez? Dessinez votre lame dans la section commentaires ci-dessous.