Des enseignants surpris en train de faire des remarques homophobes devant des élèves sur Zoom

Les enseignants du lycée Dumont ont été surpris en train de faire des commentaires homophobes sur un collègue gay. (Google Maps)

Quatre enseignants du secondaire ont été surpris en train de faire des commentaires homophobes «dérangeants» sur un collègue alors que les élèves assistaient à un cours via Zoom.

Un enseignant qui travaille à la Dumont High School, New Jersey, partageait son écran tout en enseignant un cours de sciences via Zoom mercredi (25 novembre), lorsque les élèves ont remarqué qu’une fenêtre de discussion de groupe était ouverte.

Selon le New Jersey Herald, l’un des élèves présents a pris une capture d’écran de la discussion de groupe, qui montrait les enseignants faisant des commentaires homophobes sur un collègue gay.

Un enseignant a demandé: «Pourquoi cet enfant avec le professeur de gym gay?»

Un autre a répondu: «Est-ce son enfant adopté? Qui va être foutu en grandissant en regardant deux filles s’embrasser et en les appelant toutes les deux maman.

professeurs de sciences du lycée dumont…. vraiment???? nous savions qu’ils étaient racistes mais homophobes aussi? j’ai toujours plus aimé les professeurs d’anglais. pic.twitter.com/CXxiIzlY6z – ANDY MIQ (@adrwmiq) 25 novembre 2020

Le maire local, Andrew LaBruno, demande maintenant au lycée de mener une enquête sur l’incident.

Il a écrit sur Facebook: «J’ai été mis au courant de certains commentaires troublants et extrêmement épouvantables entre les enseignants du lycée Dumont capturés dans une discussion de groupe partagée pendant un cours Zoom.

«Ces propos homophobes ne reflètent ni les valeurs de notre communauté, ni nos convictions dans l’arrondissement de Dumont. Nous sommes une communauté inclusive et accueillante… Bien qu’il reste encore beaucoup de travail à faire pour lutter contre les inégalités et défendre les droits humains, nos éducateurs façonnent l’esprit de nos enfants, et ces commentaires n’ont pas leur place dans notre système éducatif.

«J’ai contacté le directeur des écoles publiques de Dumont, qui m’a assuré que cet incident est pris au sérieux et fera l’objet d’une enquête approfondie.

«Dumont est une grande famille et, ensemble, nous devons nous assurer que tous nos voisins savent que la haine n’a pas de foyer ici.

Une pétition pour «licencier les professeurs homophobes du lycée de Dumont» a également été créée et signée par plus de 4 000 personnes.

La pétition déclare: «Ce comportement est inacceptable et ne devrait pas être toléré par le district scolaire ou ses employés, et devrait entraîner leur démission forcée immédiatement.»