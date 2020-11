Des enfants du monde entier ont manqué le vaccin contre la rougeole en raison du COVID-19, ce qui pourrait déclencher une épidémie

La pandémie a eu un effet sur le contrôle des maladies évitables par la vaccination parce que les campagnes ont été suspendues et les services de vaccination de routine ont été interrompus.

Taches de rougeole sur un bébé involontaire.

Des épidémies majeures de rougeole pourraient survenir en 2021 en conséquence inattendue du COVID-19 pandémie, disent des scientifiques dans un article académique publié dans The Lancet journal. Selon les chercheurs, dont le pédiatre australien Kim Mulholland, président du groupe de travail SAGE de l’Organisation mondiale de la santé sur les vaccins contre la rougeole et la rubéole, de nombreux enfants à travers le monde ont manqué la vaccination contre la rougeole cette année, rendant les futures épidémies de rougeole inévitables.

Les scientifiques ont appelé à une action internationale urgente pour prévenir des épidémies de rougeole potentiellement dévastatrices dans les années à venir. Alors que 2020 avait été une année calme pour la rougeole, en partie à cause des réductions de voyages et du COVID-19 national mesures de contrôle, ont-ils déclaré que les impacts économiques peuvent conduire à de nombreux cas de malnutrition infantile.

Les chercheurs ont déclaré que la malnutrition aggrave la gravité de la rougeole, entraînant de moins bons résultats et plus de décès, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire. «Les enfants qui meurent de rougeole sont souvent malnutris, mais la rougeole aiguë pousse de nombreux enfants survivants dans la malnutrition», a déclaré Mulholland. « La malnutrition, ainsi que la suppression immunitaire associée à la rougeole, conduit à une mortalité retardée, tandis qu’une carence en vitamine A coexistante peut également conduire à la cécité associée à la rougeole », a-t-il ajouté.

Les scientifiques pensent que les mois à venir verront probablement un nombre croissant d’enfants non vaccinés susceptibles de contracter la rougeole. «Beaucoup vivent dans des communautés pauvres et isolées où les systèmes de santé sont moins résilients et où la malnutrition et les carences en vitamine A augmentent déjà», ont-ils déclaré. Selon Mulholland, le COVID-19 La pandémie a également eu un effet profond sur la lutte contre les maladies évitables par la vaccination, les campagnes de vaccination ayant été interrompues au cours des premiers mois de 2020 et les services de vaccination de routine considérablement perturbés dans de nombreux pays.

L’OMS a estimé qu’à la fin du mois d’octobre 2020, le retard des campagnes de vaccination dans 26 pays avait conduit 94 millions d’enfants à manquer les doses prévues du vaccin antirougeoleux. « Tous ces facteurs créent un environnement propice à de graves épidémies de rougeole en 2021, accompagnées d’une augmentation des taux de mortalité et des graves conséquences de la rougeole qui étaient courantes il y a des décennies », a déclaré Mulholland.

« Sans efforts concertés maintenant, il est probable que les années à venir connaîtront une augmentation de la rougeole et de ses complications graves, souvent mortelles », a-t-il ajouté.

