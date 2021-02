Des enfants de l’école primaire du Minnesota fabriquent des ours en peluche pour réconforter les enfants des camps de réfugiés

Des élèves d’une école primaire du Minnesota fabriquent des animaux en peluche pour Dolls of Hope, une organisation qui fournit des jouets aux enfants réfugiés.

La classe de cinquième année à Excelsior Elementary a commencé le projet au début de janvier et avait fabriqué 45 ours en peluche au 15e. Leur objectif est d’en faire 100 d’ici la Saint-Valentin.

Les enfants tracent les contours des ours, les découpent et les épinglent avant de les transmettre aux adultes pour terminer le travail.

Le directeur de l’école, Stacy DeCorsey, a déclaré que les enfants «avaient l’impression d’avoir beaucoup de choses», a déclaré et voulait faire quelque chose pour ceux qui n’ont pas cette chance.

Les élèves de cinquième année aiment travailler pour une bonne cause, et l’un d’eux a dit que la meilleure partie du projet était «d’aider les autres».

Ils ont sauté la récréation et ont travaillé sur les ours pendant le déjeuner.

Les médias sociaux de l’Excelsior Elementary ont partagé des photos d’élèves aux yeux souriants tenant les jouets, qui sont cousus dans une variété de tissus aux couleurs vives et à motifs et brodés de visages heureux.

«Ces enfants sont très heureux de redonner», a annoncé un message sur Facebook.

Les enfants des première et deuxième années ont également entendu parler du projet et beaucoup ont demandé à DeCorsey s’ils pouvaient eux aussi aider à fabriquer les ours.

Un élève de première année nommé Jack Enger, qui apprend à distance à l’école, s’est joint aux efforts.

La mère de Jack, Candice, et sa sœur de quatre ans l’ont aidé. Selon Candice, son fils adore la couture depuis la maternelle, et elle a été «impressionnée et très fière» quand Jack a fait un ours entier tout seul.

Elle a également déclaré que le projet lui avait donné l’occasion de parler à Jack des problèmes auxquels sont confrontés les enfants de son âge dans d’autres parties du monde.

Bien qu’ils ne représentent qu’environ un tiers de la population mondiale, les enfants sont beaucoup plus susceptibles d’être déplacés.

Selon l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, plus de la moitié des réfugiés dans le monde sont des mineurs et leur situation présente d’immenses défis.

Comme l’a rapporté une étude, l’impact du COVID-19 sur les communautés de réfugiés est sévère. Ces communautés souffrent souvent d’un manque d’accès à des soins de santé et à un assainissement adéquats et sont particulièrement vulnérables à la hausse des taux de chômage.

Ils sont également moins susceptibles de recevoir une aide économique, et «les enfants migrants et déplacés seront touchés de manière disproportionnée et souffriront longtemps après la fin de la crise de santé publique».

En outre, de nombreux enfants réfugiés ne sont pas scolarisés et la plupart ont très peu de stabilité dans leur vie familiale. Ces enfants sont souvent confrontés à des traumatismes mentaux, à la séparation de leur famille et à l’isolement de leur communauté d’accueil.

Les étudiants d’Excelsior espèrent que leurs animaux en peluche apaiseront la solitude des enfants.

Dolls of Hope a été lancé avec la même intention.

Sarah Carmichael Parson, une mère de cinq enfants de l’Utah, a lancé l’organisation en 2016 après avoir appris que les enfants des camps de réfugiés n’avaient pas de jouets.

Selon le site Web de la société, Dolls of Hope «a envoyé 35 554 poupées et ours faits à la main ainsi que des voitures Matchbox à des enfants dans 39 pays» entre 2016 et 2019.

Le site contient des modèles de poupées téléchargeables et des instructions pour les fabriquer, afin que tout le monde puisse s’impliquer.

«J’aimerais pouvoir embrasser tous les enfants et je ne peux pas, mais ils peuvent embrasser la poupée là-bas que nous leur envoyons», a déclaré un Parson aux larmes aux yeux dans une interview.

«Et j’espère que cela leur donne un peu de réconfort.»

Allie McGlone est un écrivain qui couvre une variété de sujets pour YourTango, y compris la culture pop et le divertissement.