Des endroits merveilleux en Colombie qui ont inspiré Encanto, le nouveau film de Disney

Aussi bien que Noix de coco il a captivé le monde entier à sa sortie, Charme propose aux téléspectateurs d’imiter ce succès qui a produit ce film émotionnel. Disney elle a la capacité de créer des histoires pleines d’esprit avec une touche de douceur, et ces dernières années, elle a également eu le luxe d’explorer différentes cultures et coutumes.

Et, sans aucun doute, avec Charme Il l’a encore fait. Le film s’inspire des traditions, de la géographie, de la flore et de la faune de la Colombie. Nature morte de Mirabel et sa famille Madrigal, qui vivent à la montagne dans une belle et magique maison. Chacun de ces personnages vous fera profiter et apprécier la vie d’une manière que vous n’auriez jamais imaginée auparavant.

Les créateurs du film, parmi lesquels trois des cinéastes de Zootopie, un autre grand succès de Disney, Byron Howard, Jared Bush et Clark Spencer, Il leur a fallu plusieurs mois pour s’imprégner de la culture colombienne et de chaque détail qui rend ce pays si spécial.

Bien sûr, le film s’inspire de plusieurs des plus beaux sites touristiques de la Colombie aujourd’hui. En effet, durant le processus de développement, les producteurs s’y sont rendus et ont fait le tour d’un grand nombre de villes. L’un des premiers était Bogota, la capitale de la Colombie. Ce qui est intéressant dans cette ville, c’est qu’elle mélange modernité et tradition. En effet, si vous y allez, vous croiserez des bâtiments ultra-technologiques ainsi que des musées et des constructions plus traditionnelles qui plongent chacun dans un voyage dans le temps.

Ils ont voyagé, à leur tour, Carthagène, une destination touristique incontournable en Colombie reconnue pour ses plages imposantes et, en plus, elle surprend pour son histoire incroyable et pour l’emblématique ville fortifiée où l’on peut voir des maisons et des petits magasins de style colonial et super colorés. Dans ce même sens, ils ont visité Barichara, une ville connue pour ses églises et son architecture du XVe siècle. Rues pavées, ciel bleu, montagnes. On dit que c’est l’une des plus belles villes de Colombie.

Charme il a aussi quelque chose de Salento, une municipalité située à l’ouest de Bogotá et connue pour ses plantations de café, l’un des thèmes qui, bien sûr, touche le film. Il s’inspire aussi de Palenque et le Vallée de Cocora, qui possède la palmeraie la plus impressionnante de toute l’Amérique latine.

Le prochain film de Disney a un casting 100% colombien pour les voix des personnages, dirigé par Olga Lucia Vives. Ils participent aussi Angie Cepeda, Carolina Gaitán, Alejando Riaño etMaluma. En tant, Carlos Vives et Sébastien Yatra interpréter les chansons originales composées par pas moins de Lin-Manuel Miranda.

Charme les 25 novembre au Mexique, en Colombie et en Argentine tandis qu’en Espagne le 26 novembre.

