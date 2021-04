Des empreintes de pas de Néandertal vieilles de 100000 ans montrent des enfants jouant dans le sable

Il y a 100000 ans, une famille élargie de 36 Néandertaliens marchaient le long d’une plage, avec les enfants sautant et gambadant dans le sable, rapportent les scientifiques après avoir analysé les empreintes fossilisées des baigneurs dans ce qui est maintenant le sud de l’Espagne.

« Nous avons trouvé des zones où plusieurs petites empreintes de pas semblaient regroupées dans un arrangement chaotique », a déclaré Eduardo Mayoral, paléontologue à l’Université de Huelva et auteur principal de l’étude, qui a été publiée en ligne le 11 mars dans le journal. Rapports scientifiques .

Les empreintes de pas « pourraient indiquer une zone de passage d’individus très jeunes, comme s’ils jouaient ou flânaient sur la rive de la zone gorgée d’eau à proximité », a déclaré Mayoral à 45Secondes.fr dans un e-mail.

En juin 2020, deux biologistes ont découvert les pistes sur la plage de Matalascañas, dans le parc national de Doñana, après une période de tempêtes intenses et de marées hautes.

Les biologistes ont d’abord vu des traces d’animaux fossilisés; certaines des empreintes de pas ont été faites il y a longtemps par de gros animaux, comme des cerfs ou des sangliers, a déclaré Mayoral.

Ce n’est que plus tard, après que l’équipe de Mayoral a analysé les empreintes, que quelqu’un s’est rendu compte que certaines étaient des empreintes de pas de Néandertal, a-t-il déclaré. « Personne n’a reconnu l’existence des empreintes d’hominidés à ce moment-là, qui n’ont été découvertes par mon équipe que deux mois plus tard, lorsque nous avons commencé à étudier toute la surface en détail. »

Mayoral et ses collègues ont identifié 87 empreintes néandertaliennes dans la roche sédimentaire sur la plage de Matalascañas. (Les chercheurs ont déterminé que ces impressions avaient été réalisées par 36 personnes.)

La surface exposée remonte à la période du Pléistocène supérieur, il y a environ 106000 ans, lorsque d’anciens outils en pierre découverts à proximité montrent que la région était habitée par des Néandertaliens (Homo neanderthalensis). Ces chasseurs-cueilleurs vivaient en Europe et au Moyen-Orient il y a entre 400000 et 40000 ans, alors que les premiers humains modernes (Homo sapiens) y est arrivé il y a environ 80 000 ans. Les chercheurs pensent que les traces pourraient être les plus anciennes empreintes néandertaliennes jamais trouvées en Europe.

Au moment où les empreintes de pas ont été faites, la surface maintenant exposée semble avoir été le long du rivage d’un point d’eau légèrement à l’intérieur des terres de la côte, qui était plus au sud à l’époque qu’aujourd’hui, a déclaré Mayoral.

« L’eau n’aurait probablement pas été fraîche mais un peu saumâtre, puisque nous avons trouvé des preuves de cristaux de sel de mer (halite) à la surface où se trouvent les empreintes de pas », a-t-il écrit dans l’e-mail.

L’équipe a photographié le site de manière approfondie avec un drone aérien et a scanné numériquement chacune des empreintes humaines fossilisées en trois dimensions.

La taille et la distribution des empreintes suggèrent qu’elles ont été faites par un groupe de 36 personnes de Néandertal qui étaient probablement apparentées, y compris 11 enfants et 25 adultes – cinq femmes, 14 hommes et six individus de sexe indéterminé.

« Il peut être établi par corrélation avec d’autres sites européens qu’il existe une relation directe entre la taille d’une empreinte et l’âge de l’individu qui l’a produite », a déclaré Mayoral.

La plupart des adultes qui marchaient sur la plage auraient mesuré entre 1,3 et 1,5 mètre de haut, mais quatre empreintes semblent avoir été faites par un individu mesurant plus de 6 pieds (1,8 m). C’est plus grand que la hauteur attendue des Néandertaliens, donc l’impression peut avoir été faite par un individu plus petit avec une démarche lourde, ont écrit les chercheurs.

Image 1 sur 5 Les empreintes de pas ont été trouvées sur la plage de Matalascañas en Andalousie après que des tempêtes et des marées hautes ont exposé la surface où elles ont été faites (marquées ici comme HTS), maintenant juste au-dessus de la ligne de flottaison de la côte. (Crédit d’image: Mayoral et al./Scientific Reports) Image 2 sur 5 L’équipe scientifique estime que les empreintes fossilisées ont été faites par un groupe de 36 Néandertaliens comprenant 11 enfants – dont certains semblent avoir joué dans du sable qui est devenu une roche sédimentaire. (Crédit d’image: Mayoral et al./Scientific Reports) Image 3 sur 5 Le groupe de Néandertal qui a laissé les empreintes de pas a peut-être chassé, pêché ou cueilli des crustacés dans un point d’eau saumâtre près de la côte il y a environ 106 000 ans. (Crédit d’image: Mayoral et al./Scientific Reports) Image 4 sur 5 Les scientifiques disent que les empreintes de pas sont la première preuve directe que la région était habitée par des Néandertaliens, qui ont vécu dans certaines parties de l’Europe pendant environ 300 000 ans avant l’arrivée des premiers humains modernes. (Crédit d’image: Mayoral et al./Scientific Reports) Image 5 sur 5 A lire : Un météore rare en forme de boule de feu de jour crée un énorme boom sonore au Royaume-Uni On pense que les empreintes fossilisées découvertes sur une plage du sud de l’Espagne remontent à plus de 100 000 ans et pourraient être les plus anciennes empreintes néandertaliennes découvertes en Europe. (Crédit d’image: Mayoral et al./Scientific Reports)

Jouer dans le sable

Les deux plus petites empreintes de pas, d’environ 14 centimètres de long, qui auraient été faites par un enfant d’environ 6 ans sont particulièrement intéressantes. Ils font partie de plusieurs empreintes de pas regroupées de manière chaotique dans certaines régions, peut-être parce que les enfants de Néandertal jouaient dans le sable au bord du point d’eau, a déclaré Mayoral.

L’analyse des traces montre que la plupart des empreintes sont situées en bordure de la zone inondée, mais les personnes qui ont fait les empreintes ne se sont pas entièrement déplacées dans l’eau, ont écrit les chercheurs.

« Cela pourrait impliquer une stratégie de chasse, traquant les animaux dans l’eau [such as] les oiseaux aquatiques et les échassiers ou les petits carnivores », ont-ils écrit.

Les traces peuvent aussi avoir été faites par des personnes pêchant dans le trou d’eau ou à la recherche de crustacés; des preuves d’un comportement similaire de chasse et de cueillette chez les Néandertaliens ont été signalées sur d’autres sites antiques.

Des outils en pierre attribués aux Néandertaliens sont apparus sur des sites voisins, mais dans ces cas, il n’y avait aucune preuve directe – comme des os ou des dents de Néandertal – pour confirmer leur présence, a déclaré Mayoral.

Cela a rendu les empreintes fossilisées particulièrement importantes, ont écrit les chercheurs: «Les informations biologiques et éthologiques des anciens groupes d’hominidés lorsqu’il n’y a pas de restes osseux sont fournies par l’étude de leurs empreintes fossiles, qui nous montrent certains moments` `figés » de leur existence. »

Les empreintes de pas étaient « une preuve incontestable de l’existence de ces hominidés dans le sud de la péninsule ibérique et, en particulier, dans cette région de la côte andalouse », a déclaré Mayoral.