Des empreintes de chiots et des illusions murales trouvées dans une maison de 1500 ans en Turquie

Les archéologues ont découvert une maison de 1500 ans à l’aspect fantastique en Turquie qui était décorée de peintures murales illusoires et de carreaux de terre cuite sur le sol avec des impressions de chiots et d’éventuelles décorations de poulet pressées dessus.

La maison peut avoir été utilisée par des personnes impliquées dans l’armée, ont noté les chercheurs.

« Les carreaux ont préservé les empreintes de pattes de chiots et dans un cas rare l’empreinte de sabot d’une chèvre », a déclaré le 6 janvier Frances Gallart Marqués, ancienne conservatrice des musées d’art de Harvard, lors d’une présentation à la réunion annuelle conjointe virtuelle de l’Institut archéologique d’Amérique (AIA) et la Société d’études classiques (SCS).

L’excavatrice Lauren DiSalvo et d’autres chercheurs ont découvert une empreinte de patte de chien sur l’un des carreaux de sol en terre cuite de la maison. (Crédit d’image: Exploration archéologique de Sardes / Président et membres du Harvard College)

Les animaux ont probablement marché sur les carreaux pendant qu’ils se desséchaient avant de tirer, ont déclaré les chercheurs. Des dessins représentant ce que peuvent être des poulets ou des canards ont également été trouvés sur les carreaux du sol; « ceux-ci ont été tirés au doigt avant le tir des tuiles », a déclaré Gallart Marqués.

Si les carreaux de sol étaient laissés visibles et non recouverts par un tapis, les empreintes de pattes et les éventuelles décorations de poulet se seraient bien déroulées avec le style «fantaisiste» des peintures murales de la maison, ont déclaré les chercheurs à 45Secondes.fr. Les peintures murales sont peintes sur du plâtre et imitent des rideaux drapés et du marbre polychrome, a déclaré Vanessa Rousseau, professeure auxiliaire d’histoire de l’art à l’Université de Saint-Thomas à Saint-Paul, Minnesota, lors de la réunion virtuelle.

Le mélange de couleurs et d’illusions dans les peintures combiné avec les éventuelles décorations de poulet sur le sol ainsi que la lumière passant par les fenêtres ont peut-être créé un look fantastique. On pourrait imaginer être « entouré par la falsification quelque peu surréaliste du marbre peint et des draperies » avec la lumière passant par les fenêtres et « brillant sur les marques de ces oiseaux sur le sol en terre cuite », a déclaré Rousseau lors de sa présentation.

Un oiseau / poulet a été sculpté dans un carreau de sol en terre cuite avant le tir. (Crédit d’image: Exploration archéologique de Sardes / Président et membres du Harvard College)

Si les peintures et les gravures de chiots peuvent être ludiques, cinq épées longues trouvées dans la maison soulèvent la question de savoir si les habitants étaient impliqués dans la guerre. Les épées longues sont des « spathae », qui sont des épées droites utilisées par les anciens Romains dont la longueur était généralement supérieure à 20 pouces (50 centimètres).

Étant donné que seules trois autres épées de tout type ont été trouvées dans les parties excavées de Sardes, la découverte de cinq épées longues dans cette seule maison est remarquable, ont déclaré les chercheurs à 45Secondes.fr. En plus des longues épées, les archéologues ont également trouvé des boucles avec des motifs suggérant qu’elles étaient portées par des membres de l’armée et un sceau en plomb qui aurait pu être utilisé pour estamper des documents officiels. Ces découvertes, ainsi que l’emplacement central de la maison à Sardes, suggèrent que les habitants de la maison faisaient partie de l’autorité militaire ou civile de la ville, ont déclaré les chercheurs.

La maison a été utilisée pendant plus de 200 ans avant qu’un tremblement de terre ne la détruit au début du VIIe siècle. Les fouilles de l’expédition Sardes de l’Université de Harvard sont menées avec l’autorisation du gouvernement turc et sont dirigées par le professeur Nicholas Cahill de l’Université du Wisconsin-Madison.

