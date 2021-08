Des embryons créés pour sauver les rhinocéros blancs du Nord de l’extinction fonctionnelle

in

Les scientifiques travaillant pour ramener le rhinocéros blanc du Nord, fonctionnellement éteint, ont annoncé qu’ils avaient réussi à créer trois embryons supplémentaires de la sous-espèce, portant le total à 12.

L’un des deux spécimens vivants restants au monde – une femelle Fatu qui vit avec sa mère Najin dans la réserve faunique Ol Pejeta au Kenya – a fourni les œufs pour le projet, tandis que le sperme utilisé provenait de deux hommes décédés différents.

Le consortium scientifique Biorescue a décrit dans un communiqué de presse jeudi soir comment les œufs ont été collectés à Fatu début juillet avant d’être transportés par avion vers un laboratoire en Italie pour la fertilisation, le développement et la conservation.

Ni Fatu ni Najin ne sont capables de mener un veau à terme, donc les mères porteuses pour les embryons seront sélectionnées parmi une population de rhinocéros blancs du sud.

Le directeur d’Ol Pejeta, Richard Vigne, a déclaré vendredi à l’AFP qu’il croyait aux chances de succès du projet, tout en soulignant l’importance de l’enjeu.

« Personne ne prétendra que ce sera facile », a-t-il déclaré.

« Nous faisons des choses qui sont à la pointe d’un point de vue scientifique et nous traitons de génétique, avec les deux derniers rhinocéros blancs du nord qui restent sur la planète », a déclaré Vigne.

« Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui pourraient mal tourner », a-t-il déclaré. « Je pense que tout le monde comprend les défis qui restent. »

Depuis 2019, Biorescue a collecté 80 œufs de Najin et Fatu, mais les 12 embryons viables proviennent tous du jeune rhinocéros.

Le projet est un effort multinational avec des scientifiques de l’Institut allemand Leibniz soutenant le Kenya Wildlife Service et Ol Pejeta, et le laboratoire italien Avantea fournissant un soutien à la fertilisation.

Le ministre kenyan du Tourisme, Najib Balala, s’est félicité de la nouvelle.

« Il est très encourageant de noter que le projet a continué à bien progresser dans ses tentatives ambitieuses de sauver une espèce emblématique de l’extinction », a-t-il déclaré dans le communiqué de presse.

Les rhinocéros ont très peu de prédateurs naturels mais leur nombre a été décimé par le braconnage depuis les années 1970.

Les rhinocéros modernes parcourent la planète depuis 26 millions d’années et on estime que plus d’un million vivaient encore à l’état sauvage au milieu du XIXe siècle.

