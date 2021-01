Des élixirs floraux pour améliorer la concentration

Faire mille choses en même temps peut, en plus de contribuer à l’émergence de l’anxiété, empêcher une personne de se consacrer et de s’impliquer à 100% dans chaque activité, ce qui entraîne une mauvaise qualité d’exécution et aussi beaucoup de stress.

Dans la psychologie positive, il y a un terme que j’aime bien pour définir l’expression d’être pleinement impliqué dans ce que vous faites. C’est le terme flux, qui signifie couler, et quand quelqu’un fait l’expérience du flux, c’est le signe que le corps et l’esprit coulent en parfaite harmonie.

Dans l’état de flux, le stimulus équivaut à l’activité effectuée au moment présent. C’est un état où la personne est complètement absorbée et se transforme en une expérience agréable.

Au sein de la thérapie florale, il existe plusieurs essences de fleurs qui peuvent être utilisées pour améliorer la concentration et la concentration sur les activités que nous faisons.

Du système de fleurs de Bach, créé par le médecin anglais Edward Bach, nous pouvons citer pour illustrer l’essence florale de clématite. Il convient aux personnes qui idéalisent et rêvent trop, ne sont pas intéressées et se concentrent sur le moment présent. Clematis apporte un intérêt pour la réalité, un focus à réaliser et de la créativité, permettant d’utiliser tout le potentiel créatif.

Du California Floral System, créé par Patricia Kaminski et Richard Katz, on peut citer l’essence florale Madia. Il est indiqué pour les personnes incapables de se concentrer, facilement distraites et qui commencent une activité et finissent par ne pas la terminer. Madia fournira de la concentration et une concentration disciplinée.

Les élixirs floraux n’ont pas de contre-indications et peuvent être utilisés par des personnes de tout âge. Ils peuvent être trouvés dans les bonnes homéopathies et les pharmacies de manutention à travers le pays. Ils sont généralement utilisés par voie orale, avec l’ingestion de 4 gouttes, 4 fois par jour.