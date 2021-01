Des éléments simples nettoient l’énergie négative

Cela fait-il mieux que de construire une maison et une résidence bien entretenues, belles, harmonieuses et heureuses? Cela fait plaisir d’y vivre. Les gens nous rendent visite et nous disent même à quel point il est agréable de rester chez vous. S’ils le pouvaient, ils ne partiraient jamais.

Ces personnes, qui peuvent être des amis ou des parents, partent et vous commencez à ressentir l’atmosphère de la maison étrange et pesante. Soudain, vous commencez à vous rendre compte qu’à chaque fois que votre belle-sœur ou ce voisin vient vous rendre visite, les plantes de votre maison meurent et qu’à chaque fois que ce couple d’amis vient dîner, ils remarquent tout … Votre maison était sûrement imprégnée. par des énergies négatives du type: envie, haine, gros œil, etc.

Cette énergie négative dans les environnements est très perturbatrice pour les énergies des gens. Nous devons éradiquer de toute urgence cette maladie chez nous. Ci-dessous, je vous propose une série de techniques simples pour vous permettre de bien nettoyer et purifier l’environnement. Lisez attentivement:

Nettoyage général

Commencez par faire un nettoyage général de la maison. Lorsque vous nettoyez, assurez-vous que votre maison se débarrasse de la mauvaise énergie.

Fleurs et plantes naturelles

Naturellement, les plantes et les fleurs naturelles absorbent les énergies les plus négatives de l’environnement. Détail: seuls les naturels possèdent cette propriété. Pas artificiel.

Vase aux sept herbes

Grand ensemble de plantes à avoir dans un environnement. Nettoyez et protégez. Vous pouvez facilement le trouver chez les fleuristes et les foires.

fleurs blanches

Le blanc est la pureté. Les fleurs blanches absorbent les énergies les plus denses.

Encens

Les plus utilisés sont: les sept herbes, la rue, le romarin et les brisures. – Aromatisants Utilisation sous forme de spray dans des environnements. Je recommande pour le nettoyage: camphre, ail, romarin, benjoin ou bergamote.

Prier

Le credo et les Psaumes 56 et 96 peuvent et doivent être utilisés lors d’un nettoyage énergique des environnements. Mais n’oubliez pas, si vous avez un autel religieux, prenez quelques précautions essentielles.

Ammoniac

Largement utilisé pour le nettoyage énergétique. Une fois par mois, vaporisez sur la maison une solution d’eau filtrée avec 11 gouttes d’ammoniaque de la pharmacie. Ne le faites qu’une seule fois, car l’ammoniac a un effet très puissant.

Eau bénite

Vaporisez toute la maison avec l’eau bénite d’une église que vous fréquentez. Il peut être utilisé chaque semaine pour le nettoyage énergétique.

Eau salée grossière – Eau de mer – Eau de rivière

Pour le nettoyage énergétique, vous pouvez pulvériser l’environnement avec l’une de ces eaux.