Des écrans de cinéma flamboyants à la Maison Blanche alors que Joe Biden célèbre le Mois du patrimoine des immigrants

Epson eh-tw9400

Vidéoprojecteurs Epson EH-TW9400 Projecteur PRO-UHD. Découvrez la magie du cinéma à la maison avec ce projecteur PRO-UHD compatible HDR, doté des technologies Epson, dont la technologie 3LCD. Une qualité d'image exceptionnelle pour une expérience home cinéma inoubliable Profitez de l'expérience du grand écran à domicile avec un accès aux tous derniers contenus 4K grâce à ce projecteur home cinéma proposant des images nettes et un taux de contraste élevé, avec en plus une très bonne connectivité et une facilité d'installation. La taille de l'image a son importance Avec les projecteurs de la gamme Home d'Epson, placez votre salon au cœur de l'action. Faites de vos instants télé du quotidien une expérience visuelle inoubliable, que vous regardiez un événement sportif, un grand classique du cinéma ou votre série favorite, ou encore que vous jouiez au dernier jeu à la mode. Captez l'attention de chacun et rassemblez famille et amis avec une grande image de taille allant jusqu'à 300 pouces pour vivre des moments de partage. PRO-UHD Profitez d'images réalistes avec nos projecteurs PRO-UHD, doté d'une matrice Full HD native, pouvant être émulée en UHD 4K, et qui acceptent le contenu UHD 4K Découvrez les fonctionnalités qui apportent une vraie valeur ajoutée et rendent l'expérience PRO-UHD si spéciale. Plage dynamique étendue La technologie HDR (High Dynamic Range) garantit une expérience visuelle optimale en augmentant le taux de contraste avec une gamme de couleurs bien plus étendue entre les zones les plus sombres et les plus claires de l'image. Elle donne plus de profondeur aux images et vous permet de bénéficier d'un niveau de détail incroyable, ce qui n'était pas possible par le passé. Les couleurs sont également plus riches, ce qui rend les images plus naturelles, plus intenses et, en fin de compte, plus vivantes. Avec la technologie HDR, vous pouvez désormais profiter des contenus HDR les plus récents. Luminosité couleur haute qualité La seule luminosité blanche ne peut pas donner vie aux couleurs réelles que vous voyez tous les jours. C'est pourquoi les projecteurs Epson sont dotés de la technologie 3LCD, qui offre des niveaux de sortie lumière blanche et couleur (CLO) équivalents. Pourquoi se contenter d'une image terne, délavée, sans vie ? Avec les projecteurs d'Epson, profitez d'images éclatantes et réalistes. Technologie 3LCD : pas d'effet arc-en-ciel Évitez l'effet arc-en-ciel avec les projecteurs Epson qui utilisent trois puces LCD individuelles pour projeter simultanément la lumière rouge, verte et bleue. Les projecteurs équipés de la technologie mono-DLP utilisent quant à eux une roue pour projeter successivement les couleurs. Au lieu d'un contour parfaitement net, certains spectateurs peuvent percevoir un effet arc-en-ciel gênant et artificiel autour de l'image projetée. Un espace colorimétrique ultra-large L'espace colorimétrique extrêmement étendu augmente la gamme des couleurs réalistes, tandis que le taux de contraste élevé offre des...