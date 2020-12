Des échantillons de l’astéroïde Ryugu arrivent au Japon après un atterrissage réussi de la capsule Hayabusa2

Les scientifiques japonais sont ravis que des échantillons d’astéroïdes arrivent enfin lundi (7 décembre) après un long vol depuis l’Australie – et un voyage beaucoup plus long à travers le système solaire.

Ces roches proviennent d’un astéroïde proche de la Terre appelé Ryugu; le Hayabusa2 un vaisseau spatial les a attrapés en 2019 avant un voyage d’un an pour les livrer sur Terre dans une petite capsule de retour d’échantillons. La capsule a atterri le 5 décembre dans la zone interdite de Woomera en Australie-Méridionale, créant une superbe boule de feu dans le ciel d’avant l’aube. Les scientifiques japonais présents sur place ont réussi à retrouver la capsule et à collecter la précieuse livraison cosmique pour commencer la dernière étape de son voyage.

«Le rêve est devenu réalité», a déclaré Hitoshi Kuninaka, directeur général de l’Institut des sciences spatiales et astronautiques de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA), qui dirige la mission Hayabusa2, a déclaré lors d’une conférence de presse tenue le 5 décembre au Japon.

Le vaisseau spatial Hayabusa2 à gauche Ryugu en novembre 2019 après avoir récupéré des échantillons de la surface et de l’intérieur de l’astéroïde. Le vaisseau spatial principal s’est séparé de la capsule de retour deux jours seulement avant la fin de la livraison et s’est retiré pour commencer à travailler sur son mission prolongée , qui comportera des rencontres avec deux autres astéroïdes, en 2026 et 2031.

Pendant ce temps, des scientifiques australiens ont attendu la boule de feu distinctive que la capsule créerait en pénétrant dans l’atmosphère. « Le temps était limpide », a déclaré Yuichi Tsuda, chef de projet pour Hayabusa2, lors de la conférence de presse sur la météo à l’arrivée de la capsule. La boule de feu a traversé le Croix du Sud et près d’Alpha Centauri, selon des responsables lors de la conférence de presse.

Regardez cette merveilleuse photo de la rentrée Hayabusa2, prise à Cooper Pedy, à proximité du site d’atterrissage de la capsule, Woomera, Australie. pic.twitter.com/EBwHtcZ5Yz6 décembre 2020

Mais les superbes images de boules de feu de rentrée que les observateurs ont pu capturer n’existaient presque pas. Une tempête a traversé la zone la veille et les scientifiques craignaient que le temps ne rende le processus de récupération plus difficile. « Un jour avant, il y avait de fortes pluies; nous avons eu beaucoup de chance », a déclaré Satoru Nakazawa, responsable du relèvement pour la mission, lors de la conférence de presse.

Bien que le temps se soit dégagé, il y avait encore un moment de tension pendant la reprise, a-t-il déclaré. Le soleil ne s’était pas encore levé lorsque la capsule a atterri, ce qui a rendu son signal de balise moins clair pour les récepteurs en attente. « J’étais très, très, très nerveux et inquiet », a déclaré Nakazawa. « Nous avons dû passer un moment très frustrant et frustrant jusqu’à ce que le soleil se lève. »

PM Suga: Je suis vraiment ravi de la récupération réussie de la capsule rendue sur terre par la sonde spatiale # Hayabusa2 @ haya2e_jaxa, qui a voyagé dans l’espace pendant six ans depuis son lancement. J’adresse mes respects au professeur Tsuda, le chef de projet qui l’a mené au succès (1/2) pic.twitter.com/yP0lIJ1Ep07 décembre 2020

Une fois le soleil levé, les scientifiques ont pu voir la capsule par eux-mêmes, parfaitement dans la zone d’atterrissage prévue et se sont écrasés à côté d’un buisson sur le sol rouge de Woomera. Le personnel de la JAXA a soigneusement démêlé le parachute, le buisson et la capsule, a expliqué Nakazawa, prudent au cas où des déclencheurs de parachute explosifs resteraient chargés.

Après l’inspection initiale, environ deux douzaines de membres du personnel ont sauté dans l’action, transportant la capsule spatiale dans une boîte pour la garder en lieu sûr, puis vers un hélicoptère qui l’a transportée au quartier général de l’équipe. Là, les scientifiques ont tenté de dessiner un échantillon de gaz de la capsule , qui peut encore contenir des gaz de Ryugu lui-même.

Collection capsule! L’équipe d’hélicoptères s’est immédiatement envolée vers l’endroit identifié par l’équipe du DFS. Ils ont cherché la capsule tombée en utilisant des ondes radio et des cartes. Merci beaucoup! (Équipe de collection M) # Hayabusa2 # は や ぶ さ 2 # AsteroidExplorerHayabusa2 # HAYA2Report pic.twitter.com/KSyEbnU3Yd6 décembre 2020

Mais le temps était compté: l’équipe de Hayabusa2 voulait l’échantillon au Japon dans les 100 heures suivant son retour sur Terre afin de garder la roche spatiale intacte. La prochaine destination de la capsule était donc un avion pour un vol de neuf heures entre l’Australie et le Japon lundi.

« Là, l’échantillon commencera à raconter ses histoires et à nous révéler quelques merveilleuse science », A déclaré Megan Clark, chef de l’Agence spatiale australienne, lors de la conférence de presse.« 2020 a été une année difficile dans le monde entier, mais Hayabusa2 et le retour en toute sécurité de la capsule nous rappellent de renouveler notre foi dans le monde et notre confiance, appréciation et respect pour la science de notre univers. «

Nous avons observé la rentrée de la capsule autour de Coober Pedy, avec l’aide de l’observatoire Curtin. L’observation a été réussie et voici notre image! Https: //t.co/KTdV0G9moUCredit: Curtin University, Kouchi University of Technology, Nihon University, Ibaraki University, JAXA pic.twitter.com/qTFW8I8UD96 décembre 2020

Avant même de jeter les yeux sur l’échantillon eux-mêmes, les scientifiques avec la mission sont ravis de la procédure de prélèvement réussie et des découvertes scientifiques qui en résulteront.

« Hayabusa2 est chez nous. Il a terminé six ans de voyage et nous avons atterri dans le Woomera et nous avons pu récupérer coffre au trésor « , A déclaré Tsuda. (La mission a été lancée en décembre 2014.) » Hayabusa2 est toujours en parfait état et la capsule est également parfaite … Nous avons vraiment hâte de voir cette capsule. «

