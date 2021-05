Des échantillons de curiosité révèlent des restes de composés potentiellement organiques sur Mars

Eyeslipsface "Fleurs de Bach - Etudes et Examens - Composé floral n° 8 - spray - 10 ml -DEVA (12.0047) 10"

"Attention, concentration, créativité, esprit de synthèse et d'analysePour optimiser les capacités intellectuelles et faciliter l'expression verbale. Développe l'acuité intellectuelle et l'esprit de synthèse en favorisant la compréhension globale et en ne restant pas focalisé sur les détails. Aide à surmonter la léthargie mentale et à exprimer ses pensées avec clarté et cohérence. Pour éveiller son propre potentiel créatif et l'intégrer aux processus d'apprentissage. Pour la recherche, les études, les périodes d'examens, les travaux d'enseignement et d'écriture. Conseillé aux lycéens, étudiants, chercheurs, conférenciers. Pour une efficacité optimum, il est préférable de ne pas utiliser plus deux composés d'élixirs floraux de Bach simultanément.Elixir floraux élaborés selon la méthode du Dr BachPrésentation : flacon de 10 ml "