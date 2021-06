Des doses retardées d’AstraZeneca renforceront l’immunité, ne la compromettront pas : étude

Un intervalle allant jusqu’à 45 semaines entre la première et la deuxième dose du vaccin AstraZeneca a conduit à une réponse immunitaire améliorée.

Les deuxième et troisième doses retardées du vaccin AstraZeneca renforcent l’immunité contre COVID-19 , a déclaré lundi une étude de l’Université d’Oxford, qui a développé le jab avec la firme anglo-suédoise.

Un intervalle allant jusqu’à 45 semaines entre la première et la deuxième dose du vaccin AstraZeneca a conduit à une réponse immunitaire améliorée, plutôt que de compromettre l’immunité, selon l’étude.

L’administration d’une troisième dose du jab plus de six mois après la deuxième dose entraîne également une « augmentation substantielle » des anticorps et induit une « forte stimulation » de la réponse immunitaire des sujets, selon l’étude pré-imprimée, ce qui signifie qu’elle n’a pas encore être évalué par les pairs.

« Cela devrait être une nouvelle rassurante pour les pays disposant de moins d’approvisionnements en vaccin, qui pourraient être préoccupés par les retards dans la fourniture de deuxièmes doses à leurs populations », a déclaré l’enquêteur principal de l’essai d’Oxford, Andrew Pollard.

« Il y a une excellente réponse à une deuxième dose, même après un délai de 10 mois par rapport à la première. »

Les chercheurs ont déclaré que les résultats d’une troisième dose retardée d’AstraZeneca étaient positifs, d’autant plus que les pays dotés de programmes de vaccination avancés se demandent si une troisième dose de rappel sera nécessaire pour prolonger l’immunité.

« On ne sait pas si des injections de rappel seront nécessaires en raison de la diminution de l’immunité ou pour augmenter l’immunité contre les variantes préoccupantes », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Teresa Lambe.

Elle a expliqué que la recherche a montré que le jab AstraZeneca « est bien toléré et augmente considérablement la réponse des anticorps ».

Lambe a ajouté que les résultats étaient encourageants « si nous constatons qu’une troisième dose est nécessaire ».

Le développement du jab, qui est administré dans 160 pays, a été salué comme une étape importante dans les efforts contre la pandémie en raison de son coût relativement bas et de sa facilité de transport.

Cependant, la confiance dans le vaccin, comme pour le vaccin développé par la société américaine Johnson & Johnson, a été entravée par des inquiétudes concernant des liens avec des caillots sanguins très rares mais graves dans une poignée de cas.

En conséquence, un certain nombre de pays ont suspendu l’utilisation du vaccin ou restreint son utilisation par des groupes plus jeunes qui sont moins à risque de Covid.

L’étude d’Oxford a indiqué que les effets secondaires du vaccin en général étaient « bien tolérés » avec « moins d’incidences d’effets secondaires après les deuxième et troisième doses qu’après les premières doses ».

Une étude distincte dirigée par Oxford et publiée lundi a révélé que l’alternance de doses du vaccin AstraZeneca avec celle développée par Pfizer/BioNTech a également stimulé la réponse immunitaire.

Il a révélé que les sujets réagissaient différemment selon l’ordre dans lequel les injections étaient administrées, mais les calendriers de vaccination impliquant à la fois les vaccins AstraZeneca et Pfizer/BioNTech pourraient potentiellement être utilisés pour donner plus de flexibilité dans la lutte contre le virus.

Matthew Snape, l’investigateur en chef de l’essai, a déclaré que lorsque les vaccins mixtes étaient administrés à quatre semaines d’intervalle, ils induisaient « une réponse immunitaire supérieure au seuil fixé par le calendrier standard du vaccin Oxford/AstraZeneca ».

