Des doses d’antibiotiques plus élevées peuvent vaincre la résistance aux médicaments, mais peuvent renforcer certaines bactéries

L’utilisation de doses plus élevées d’antibiotiques dans le but de s’attaquer au problème croissant de la résistance aux médicaments pourrait finir par renforcer certaines bactéries, selon une étude publiée mercredi qui met en évidence un risque jusqu’alors imprévu. La résistance aux antimicrobiens a été qualifiée par les Nations Unies de << l'une des plus grandes menaces auxquelles nous sommes confrontés en tant que communauté mondiale >> et devrait causer 10 millions de décès par an d’ici 2050. Des recherches antérieures ont montré que l’infliction de doses d’antibiotiques plus élevées aux bactéries peut ralentir sa capacité. pour développer une résistance, mais peu d’attention a été accordée à l’impact de ces doses plus élevées sur la santé globale des microbes.

Une équipe de chercheurs basés en Grande-Bretagne et en Europe a examiné comment les populations d’E. Coli réagissaient à des concentrations variables de trois antibiotiques courants.

Ils ont constaté que si des doses d’antibiotiques plus élevées ralentissaient la vitesse à laquelle les bactéries développaient une résistance, elles donnaient également naissance à des bactéries ayant une «aptitude globale plus élevée» – ce qui signifie qu’elles avaient un taux de reproduction plus élevé.

« Nous considérons le taux de croissance comme une approximation de la forme physique, en supposant qu’une souche qui croît plus vite est plus susceptible de prendre le dessus sur la population et de devenir dominante », a déclaré l’auteur principal Mato Lagator, de la School of Biological Sciences de l’Université de Manchester. AFP.

L’équipe derrière la recherche, publiée dans la revue Lettres de biologie de la Royal Society, a déclaré qu’il montrait comment des doses d’antibiotiques plus élevées présentaient un «dilemme» et pourraient entraîner des bactéries finalement plus résistantes.

« La prise en compte de l’aptitude des souches évoluées ajoute une autre dimension au problème du dosage optimal des antibiotiques », ont-ils écrit.

Les compromis

Plusieurs études menées ces dernières années ont mis en garde contre les risques de sur-prescription d’antibiotiques en médecine et de surutilisation dans l’élevage, le Center for Disease Control américain estimant qu’une prescription sur trois d’antibiotiques n’est pas nécessaire.

«Les nouveaux médicaments sont généralement développés avec un objectif dominant – comment ils se débarrassent de l’infection», a déclaré Lagator.

« Ce qui est rarement pris en compte, c’est la probabilité que les bactéries cibles développent une résistance à ces médicaments, ainsi que l’aptitude des souches résistantes susceptibles d’émerger. »

Alors que les super-bactéries résistantes aux antibiotiques devraient tuer plus de personnes dans le monde que le cancer d’ici le milieu du siècle, Lagator a déclaré que des recherches supplémentaires étaient nécessaires sur l’impact de doses plus élevées sur l’évolution à long terme des bactéries.

« Personnellement, je dirais que se concentrer sur les récompenses immédiates – que l’efficacité des médicaments augmente à des doses plus élevées – sans comprendre les conséquences à long terme peut causer des problèmes », a-t-il déclaré.

« Il y a des compromis ici qui sont complexes et nécessitent un examen plus approfondi. Même dans notre étude assez simple, nous avons constaté que la résistance émerge plus lentement à des doses plus élevées, mais quand c’est le cas, ces souches sont en général mieux loties. »

