Des documents non scellés dans l’affaire Ghislaine Maxwell révèlent des «orgies constantes» sur l’île d’Epstein

Dans une déposition en 2016 pour une affaire civile contre Ghislaine Maxwell qui a été rendue publique pour la première fois jeudi, Virginia Giuffre a fourni des détails sur les événements qui se sont déroulés sur une île privée des Caraïbes avec ses agresseurs présumés, Jeffrey Epstein et sa prétendue madame, Ghislaine. . Guiffre a accusé Epstein et Maxwell de l’avoir maltraitée en 2016 et a témoigné à l’époque.

«L’île était un endroit où les orgies étaient une constante. Et encore une fois, il est impossible de savoir combien », a déclaré Giuffre. Elle a témoigné que Maxwell avait eu des relations sexuelles «continues» avec des filles et des femmes devant elle, dont certaines étaient mineures.

Le témoignage a été publié avec une grande cache de documents ouverte jeudi dans le procès en diffamation de Guiffre contre Maxwell, qui a maintenant été réglé.

Rob Kim / Getty Images

Les avocats de Maxwell ont demandé à Guiffre si elle pouvait nommer les filles avec lesquelles elle avait vu Maxwell coucher. «Il y a juste un flou de tant de filles», dit-elle en réponse. «Il y avait des blondes, il y avait des brunes, il y avait des rousses. C’étaient toutes de belles filles. Je dirais que l’âge variait entre 15 et 21 ans. »

Selon Giuffre, les filles parlaient une langue européenne qu’elle croyait être le russe ou le tchécoslovaque. Les filles étaient «belles, grandes, certaines étaient blondes, certaines étaient brun sable.

Giuffre a déclaré aux avocats que l’endroit où elle avait vu Maxwell avoir des relations sexuelles avec des femmes était «à 100%» les îles Vierges américaines, où Epstein possédait son île privée Little St. James. Elle a également déclaré que Maxwell avait eu des relations sexuelles avec des femmes partout sur l’île, dans des endroits tels que près de la piscine, dans de petites huttes, près de la plage et dans la cabane d’Epstein.

“Il y avait des orgies organisées à l’extérieur près de la piscine”, a déclaré Giuffre, “Ghislaine, moi-même, Jeffrey, une autre fille dans ce bleu, en plein air – je ne sais pas comment vous voulez l’appeler. Cabana, que … juste un lit pourrait tenir dans », dit-elle.

Selon le témoignage de Virginia, lors de leurs nombreux voyages en Europe, Epstein et Maxwell ont trafiqué Giuffre à des hommes riches et puissants tels que l’avocat Alan Dershowitz et le prince Andrew d’Angleterre, en permanence. Washingtonlui disant de ne pas aggraver leurs connaissances puissantes.

«Jeffrey en a fait beaucoup plus qu’elle. Mais elle a clairement fait comprendre que nous ne devrions pas franchir les frontières avec eux », a déclaré Giuffre.

Maxwell a été pénalement accusé de parjure pour les crimes de mentir sous serment dans les dépositions et d’avoir agi en tant que trafiquant sexuel pour Epstein. Elle a plaidé non coupable.

