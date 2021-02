Des dizaines de démocrates de Hong Kong accusés de subversion dans une grande répression de la sécurité nationale

Quarante-sept démocrates et militants de Hong Kong ont été accusés dimanche de complot en vue de commettre la subversion, dans la plus grande répression contre l’opposition démocratique en vertu d’une loi de sécurité nationale imposée par la Chine. Sam Cheung, un jeune militant et participant à une élection primaire non officielle l’été dernier, a été inculpé après s’être présenté à un poste de police local, vêtu d’un masque noir et accompagné de sa femme.

« Les Hongkongais ont une période vraiment difficile ces jours-ci », a-t-il déclaré aux journalistes avant d’entrer dans la station. « J’espère que tout le monde n’abandonnera pas Hong Kong … (et) continuera à se battre. » Cheung a été arrêté lors d’un raid à l’aube avec plus de 50 autres démocrates le 6 janvier dans le cadre de la plus grande opération de sécurité nationale depuis l’adoption de la loi en juin dernier.

Ils ont été accusés d’avoir organisé et participé à une « élection primaire » non officielle en juillet dernier visant à sélectionner les candidats les plus forts pour une élection au conseil législatif. La police de Hong Kong a déclaré dans un communiqué avoir porté plainte contre 47 personnes avec le seul chef d’accusation. Ils comparaîtront au tribunal demain matin, a ajouté le communiqué.

Les démocrates ont été détenus à l’époque, interrogés et certains se sont vu confisquer leurs téléphones portables et ordinateurs, puis relâchés dans l’attente de nouvelles enquêtes. «Ma chance de libération sous caution ne sera pas trop grande», a écrit Benny Tai dans un précédent article sur les réseaux sociaux. Il a également été inculpé et accusé par les autorités chinoises d’être un tacticien clé du mouvement pro-démocratie dans l’ancienne colonie britannique.

Parmi les personnes également appelées par la police de Hong Kong, on trouve un groupe de jeunes militants démocrates du «camp de résistance», dont Lester Shum, Sam Cheung, Ventus Lau et Fergus Leung. Les démocrates ont dénoncé les arrestations comme une persécution politique pour le scrutin informel et pacifique qui a recueilli 600 000 voix dans une ville de 7,5 millions d’habitants.

Un groupe de défense des droits, « Power for Democracy », qui a co-organisé les élections primaires, a déclaré dans un message Facebook qu’il avait été dissous. La police de Hong Kong a déclaré que 99 personnes avaient été arrêtées pour des violations présumées des lois sur la sécurité à ce jour.

Certains d’entre eux se sont vu refuser la libération sous caution, notamment le magnat des médias et l’éminent critique chinois Jimmy Lai, malgré de longs appels judiciaires. Les lois radicales sur la sécurité nationale – considérées par les critiques comme une menace pour les libertés et l’autonomie de Hong Kong – punissent les actes de subversion, de sécession, de collusion avec des forces étrangères et de terrorisme par une possible réclusion à perpétuité.

Pour une explication de la loi sur la sécurité nationale, cliquez sur:

(Cette histoire n’a pas été modifiée par le personnel de 45Secondes.fr et est générée automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)