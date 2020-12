Des dizaines de caméras et des centaines de lumières LED: c’est ainsi que Google entraîne la caméra Pixel

Google a créé une structure avec des dizaines de caméras et des centaines de lumières LED pour développer une nouvelle fonction caméra pour les Pixels.

Avec le Pixel 5 et le Pixel 4a (5G), Google a introduit une nouvelle fonctionnalité dans l’appareil photo appelé « éclairage de portrait », qui permettait aux utilisateurs de modifier virtuellement la source lumineuse et la manière d’affecter le visage du sujet photographié, sans avoir besoin de une vraie source de lumière.

Et comme d’habitude avec la plupart des fonctions de l’appareil photo Google Pixel, cette fonctionnalité s’appuie sur des systèmes d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle qui ont impliqué des heures de travail. À tel point que l’entreprise elle-même a voulu expliquer comment était le processus formation et développement de cette fonction marquante, pour laquelle construit une structure impressionnante composé de centaines de lumières LED et de plusieurs dizaines de caméras.

Qu’y a-t-il derrière «l’éclairage portrait» de l’appareil photo Pixel?

Les photographes professionnels utilisent généralement lumières de studio pour modifier le style et l’incidence de la lumière sur le visage du sujet à capturer. Logiquement, Google ne peut pas s’attendre à ce que toutes les personnes qui utilisent un Pixel pour faire un portrait utilisent un équipement de ce type, et a donc décidé Trouver une solution Il ne nécessite aucun accessoire d’aucune sorte. Tout est dans le logiciel de l’appareil photo.

Comme expliqué dans leur blog officiel pour l’enquête sur Apprentissage automatique, pour former ce système, ils avaient besoin des centaines de tests en forme de images avec différents types d’éclairage, afin que le système puisse apprendre la façon dont la lumière tombe sur le visage en fonction de la position de la source lumineuse.

Pour faire ça, construit une structure formée par 64 caméras, chacune capturant une perspective différente de la scèneet 331 lumières LED programmables individuellement. Plus tard, un total de 70 personnes ils ont participé au processus de formation, posant pour les caméras. Alors, un tel système pourrait comprendre comment la lumière peut modifier l’apparence de l’image même avec le sujet étant situé dans la même position.

Une fois que des preuves suffisantes ont été obtenues, le processus de apprentissage avec l’objectif de développer un algorithme capable de simuler l’éclairage de différentes sources dans n’importe quelle image avec un sujet humain, en tenant compte la position du visage pour que le résultat soit le plus naturel possible.

En ce sens, d’autres modèles basés sur l’apprentissage automatique ont été développés, de sorte que la fonction prendre en compte les caractéristiques faciales uniques de chaque sujet, et comment la lumière tombe sur eux. Dans ce cas, une «carte de visibilité lumineuse» a été utilisée avec laquelle les algorithmes ont été formés en fonction de théories physiques réelles.

Et la vérité est que le résultat est plus qu’attrayant. À tel point que sur les téléphones mobiles à partir du Pixel 4, cette édition appliqué par défaut sur les portraits pour offrir l’éclairage le plus adapté à chaque cas.

