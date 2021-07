Des discussions sur Jungle Cruise 2 ont déjà lieu à Disney

Pendant que le public attend le premier Croisière dans la jungle, des discussions sur une suite auraient déjà eu lieu chez Disney. De toute évidence, le studio espère que Croisière dans la jungle sera le début d’une nouvelle franchise d’aventure familiale, ce qui ne devrait pas être une surprise compte tenu de l’implication de la très talentueuse Emily Blunt et de la mégastar hollywoodienne Dwayne « The Rock » Johnson.

Ces premières discussions sur la suite ont été révélées via The Hollywood Reporter, qui a détaillé plusieurs des projets à venir de Johnson et son désir de continuer à travailler avec Croisière dans la jungle co-vedette Emily Blunt. L’article indique que Johnson prévoit de faire de Blunt l’un de ses « collaborateurs réguliers, qui comprend également Ryan Reynolds et Kevin Hart », et qu’avec un Croisière dans la jungle suite, The Rock a également recruté l’actrice pour jouer dans un « projet de film encore non annoncé qu’il est en train de produire ».

« Non seulement c’est une énorme star de cinéma mais, plus important encore, c’est vraiment l’être humain le plus empathique que j’aie jamais rencontré », Dwayne Johnson dit de son Croisière dans la jungle co-vedette. Et il semble que Blunt soit tout à fait d’accord avec l’idée de travailler à nouveau avec Johnson, avec le Un endroit silencieux star disant: « Quand vous apprenez à le connaître comme étant beaucoup plus doux, beaucoup plus timide que les gens ne le pensent, vous réalisez vraiment que The Rock est la performance d’une vie », dit-elle. « C’est tellement l’antithèse de qui il est. Et donc je vais le pousser à jouer, à prendre de grandes oscillations avec les personnages. Parce que c’est vraiment transformateur si vous le connaissez comme moi et que vous le voyez être The Rock – tu te dis ‘Qui est-ce ?' »

Inspirée par le célèbre manège du parc à thème Disneyland, Disney’s Jungle Cruise est une aventure pleine d’aventures et de sensations fortes sur l’Amazone avec le skipper fou Frank Wolff et la chercheuse intrépide Dr Lily Houghton. Lily voyage de Londres, en Angleterre, à la jungle amazonienne et fait appel aux services douteux de Frank pour la guider en aval sur La Quila, son bateau délabré mais charmant. Lily est déterminée à découvrir un arbre ancien doté de capacités de guérison inégalées, possédant le pouvoir de changer l’avenir de la médecine.

Poussés ensemble dans cette quête épique, le duo improbable rencontre d’innombrables dangers et forces surnaturelles, tous cachés dans la beauté trompeuse de la forêt tropicale luxuriante. Mais à mesure que les secrets de l’arbre perdu se dévoilent, les enjeux sont encore plus élevés pour Lily et Frank et leur destin – et celui de l’humanité – est en jeu.

Jaume Collet-Serra réalise Jungle Cruise, avec Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramírez et Jack Whitehall, avec Jesse Plemons et Paul Giamatti. Les producteurs sont John Davis et John Fox de Davis Entertainment ; Dwayne Johnson, Hiram Garcia et Dany Garcia de Seven Bucks Productions ; et Beau Flynn de Flynn Picture Co., avec Scott Sheldon et Doug Merrifield en tant que producteurs exécutifs. L’histoire est de John Norville & Josh Goldstein et Glenn Ficarra & John Requa, et le scénario est de Michael Green et Glenn Ficarra & John Requa.

Jungle Cruise devrait sortir aux États-Unis le 30 juillet 2021, simultanément dans les salles et via Disney + avec Premier Access. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de The Hollywood Reporter.

