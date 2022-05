Des discussions sur Encino Man 2 ont lieu à Disney +, déclare Pauly Shore

La nostalgie est reine, et l’acteur et comédien Pauly Shore a annoncé le retour de l’une de ses sorties les plus appréciées dans un Encino Homme suite. S’adressant à Inverse, Shore a révélé qu’il y avait des discussions pour Encino Homme 2 se déroule maintenant, l’acteur ajoutant que, tant que le scénario est correct et que Brendan Fraser et Sean Astin sont également à bord, il reviendrait pour une suite sur Disney +.

« Je sais que Disney+ parle de la possibilité de faire la suite. S’ils veulent que je le fasse et que le script soit correct et que Brendan et Sean soient à bord et que cela ait du sens, je le ferais pour les fans ! C’est ce que [screenwriter] George [Zaloom] a travaillé sur. Alors interrogez-le. »

Non seulement Pauly Shore est potentiellement prêt pour plus, mais le scénariste George Zaloom aussi. Également présent pour la discussion, Zaloom n’a pas pu s’empêcher d’être énigmatique dans sa réponse, mais a taquiné que les fans « pourraient être agréablement surpris ».

« Si vous me demandez ‘Y aura-t-il un autre Encino Man?’ — Je ne sais pas ! Je ne dirai pas oui. Je ne dirai pas non. Nous risquons d’être agréablement surpris.

Le premier, et pour l’instant le seul, Encino Homme suit l’adolescent californien Dave Morgan, joué par Sean Astin, qui creuse une fosse pour une piscine dans son jardin lorsqu’il tombe sur un homme des cavernes, joué par Brendan Fraser, figé dans un bloc de glace. Aidé par son ami loufoque Stoney, interprété par Pauly Shore, Dave transporte leur découverte dans son garage, où l’homme de Néandertal dégèle et ressuscite. Lorsque Dave et Stoney trouvent l’homme des cavernes vivant et complètement déconcerté, ils tentent de le faire passer pour un étudiant étranger nommé Link, ce qui entraîne toutes sortes de mésaventures loufoques.

FILM VIDÉO DU JOUR

Encino Homme était, pour le dire à la légère, pas bien accueilli par les critiques, mais a depuis atteint le statut de culte. Grâce à cela, des discussions sur une suite potentielle se poursuivent depuis un certain temps, et il semble que ces discussions aient finalement atteint les bureaux de Disney.

Qu’il s’agisse Encino Homme 2 Ça dépend des fans





Films Hollywood Pictures/Walt Disney Studios

C’est loin d’être la première fois que Pauly Shore évoque la possibilité d’un Encino Homme suite, avec l’acteur disant précédemment que vraiment, c’est aux fans de décider. « Vous savez, c’est vraiment aux fans parce que Disney+ est au courant et le producteur, George [Zaloom], je sais que c’est vouloir le faire. Je sais que Brendan et Sean le feraient probablement si le scénario était correct », a déclaré Shore le mois dernier. « Il y a un amour pour ce film à ce jour… Plusieurs années plus tard, les gens réalisent, ‘Attendez une minute. C’était en fait un film vraiment amusant et drôle. C’est vraiment difficile pour moi. Ces films, les gens peuvent se moquer d’eux et de l’industrie ou autre, mais ils ont mis de la nourriture sur ma table pendant des années et rendu les gens heureux. Il y a un public énorme qui apprécie vraiment ces… C’était un moment où j’ai frappé, où MTV était la chose la plus chaude au monde, quand tout le monde regardait MTV, et j’étais juste là. J’étais jeune et c’était génial. C’était plutôt cool. C’était une course amusante. »





Voulez-vous voir Encino Man revenir sur Disney+ ?





Pauly Shore taquine à nouveau Encino Man 2: moi-même, Brendan et Sean sommes toujours prêts

Lire la suite