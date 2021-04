Des dinosaures à long cou ont migré sur des centaines de kilomètres, révèlent des «  pierres d’estomac  »

Au cours de la période jurassique, les dinosaures à long cou ont migré sur des centaines de kilomètres à travers ce qui est maintenant le Midwest américain, selon une nouvelle étude.

Comment les chercheurs savent-ils que ces bêtes géantes ont migré? le dinosaures a avalé des pierres roses dans ce qui est maintenant le Wisconsin, a parcouru plus de 1000 kilomètres vers l’ouest, puis est mort dans la région qui est maintenant le Wyoming, laissant les pierres dans un nouvel emplacement.

« Nous croyons [that these stones] ont été transportés du sud du Wisconsin au centre-nord du Wyoming dans le ventre d’un dinosaure », a déclaré le chercheur principal de l’étude Josh Malone, un étudiant diplômé de la Jackson School of Geosciences de l’Université du Texas à Austin, à 45Secondes.fr.

Cette nouvelle constatation est « l’un des exemples inférés sinon les plus longs de [nonavian] migration des dinosaures », a ajouté le co-chercheur Michael D’Emic, professeur agrégé au Département de biologie de l’Université Adelphi à New York.

L’étude est la première du genre à utiliser des soi-disant pierres d’estomac – des roches connues sous le nom de «gastrolithes» qui sont avalées pour aider à broyer la nourriture dans l’estomac – comme indicateur de la migration des dinosaures, a déclaré Malone. Mais Malone ne s’est pas initialement lancé dans la réflexion sur la migration des dinosaures, un sujet peu étudié en paléontologie. Il rendait plutôt visite à son père, David Malone, géologue à l’Illinois State University, qui réalisait un projet de cartographie dans le Wyoming en 2017.

« Je n’étais pas en géologie encore – je rendais visite à mon père juste pour le plaisir « , a déclaré Malone. » Nous nous promenions dans le bassin de Bighorn, et nous avons continué à voir ces pierres polies dans le [late Jurassic ] Formation de Morrison. J’ai demandé: « Papa, qu’est-ce que c’est? » Et il a dit: «Oh, ce sont des gastrolithes.» «Mais quand Malone a demandé à son père d’où venaient les gastrolithes, son père n’était pas sûr.

«Ce fut le début de tout cela», a déclaré Josh Malone. « Ce jour-là que nous avons passé sur le terrain est ce qui m’a amené à la géologie. » Le projet est devenu sa thèse principale à Augustana College dans l’Illinois, et il a été publié en ligne le 27 février dans le journal Terra Nova .

Une vue de la formation Morrison dans le Wyoming, où les chercheurs ont trouvé des centaines de «pierres d’estomac» de dinosaures. (Crédit d’image: Josh Malone)

À partir de ce voyage sur le terrain avec son père (qui est co-chercheur de l’étude), Malone a collecté des centaines de gastrolithes de quartzite rose, les a ramenés au Collège Augustana et les a écrasés pour extraire les cristaux de zircon. « Nous faisons cela parce que ces zircons fournissent une assez bonne empreinte digitale d’où ils viennent », a déclaré Malone.

Les géologues savent déjà que le quartzite rose, comme les échantillons que Malone a trouvés dans le Wyoming, ne se trouve que dans une poignée d’endroits à travers l’Amérique du Nord, y compris l’Idaho, le Montana, le Nouveau-Mexique et le Wisconsin. En déterminant l’âge des zircons dans les échantillons de quartzite, Malone et ses collègues ont pu faire correspondre les pierres avec le quartzite rose déjà daté à travers le continent.

« Une fois que nous avons obtenu les résultats de ces gastrolithes dans le Wyoming, nous avons fait une analyse statistique sur eux, et ils ont correspondu avec le quartzite de formation de Baraboo dans le Wisconsin », a déclaré Malone. De plus, les gastrolithes étaient également « indiscernables » du quartzite de Baraboo « en termes de texture, de composition et de minéraux lourds », ont écrit les chercheurs dans l’étude. Cela a amené l’équipe à la partie suivante de l’étude: comment du quartzite vieux de 1,8 milliard d’années du Wisconsin s’est-il retrouvé dans un période jurassique tardive (Il y a 155 millions à 148 millions d’années) formation dans le Wyoming?

À la fin du Jurassique, les sédiments de la formation de Morrison provenaient en grande partie de rivières à courant est qui partaient de l’ouest, a déclaré Malone. Mais ces gastrolithes venaient de l’est. De plus, il n’y avait aucune rivière reliant le Wisconsin au Wyoming qui coulait avec suffisamment d’énergie pour transporter des pierres aussi grosses sur toute cette distance, ont déclaré les chercheurs. Peut-être, a estimé l’équipe, que les dinosaures migrant sur de longues distances les y ont transportés.

Des gastrolithes lisses datant de la fin du Jurassique sont dispersés dans toute la formation de Morrison. (Crédit d’image: Josh Malone)

Road trip jurassique

Certains des gastrolithes étaient de taille importante, ce qui suggère qu’un gros animal les a avalés, a déclaré Malone. « J’en ai eu un qui est plus grand que ma paume, donc ils peuvent devenir assez gros », a-t-il déclaré. Cependant, les gastrolithes qu’il a collectés n’étaient associés à aucun fossile de dinosaure, l’équipe a donc dû déterminer les candidats paléo les plus probables.

Il n’y a que quelques énormes dinosaures dont les restes ont été trouvés avec des gastrolithes dans la formation de Morrison: le théropode carnivore Allosaure et les sauropodes à long cou Barosaure, Diplodocus et éventuellement Camarasaurus, ont déclaré les chercheurs. Mais « parce que les squelettes de sauropodes sont largement plus nombreux que ceux de Allosaure dans toute la Formation de Morrison, et parce que les gastrolithes sont beaucoup plus communs chez les sauropodes que chez les théropodes de grande taille, nous émettons l’hypothèse que les sauropodes étaient les animaux les plus vraisemblablement responsables du transport de ces pierres », ont-ils écrit dans l’étude.

La Voie lactée brille au-dessus de la Formation de Morrison la nuit. (Crédit d’image: Josh Malone)

Il est probable que ces sauropodes géants aient migré parce qu’ils devaient manger constamment et que les précipitations qui arrosaient leur buffet à volonté de plantes et d’arbres étaient saisonnières dans la formation de Morrison, a déclaré D’Emic à 45Secondes.fr.

« [Sauropods were] des animaux assez gros, et nous savons qu’ils se déplaçaient en troupeaux « , a déclaré Femke Holwerda, stagiaire postdoctorale Elizabeth Nicholls au Royal Tyrrell Museum of Paleontology en Alberta, au Canada, qui a étudié les sauropodes mais n’a pas participé à l’étude. » Nous savons de grands animaux modernes qui, à un moment donné, après avoir séjourné dans une localité pendant un certain temps, épuisent en quelque sorte toutes leurs ressources… alors ils doivent littéralement partir à la recherche de pâturages plus verts. «

Quand il s'agit de trouver des gastrolithes de dinosaures dans la Formation de Morrison, « C'est hasardeux quand on les cherche, mais quand on en trouve un couple dans une zone, il y en a généralement beaucoup », a déclaré Josh Malone. (Crédit d'image: Josh Malone) La formation de Morrison est célèbre pour ses fossiles du Jurassique tardif. (Crédit d'image: Josh Malone)

En fait, « la migration de ces très gros dinosaures a toujours été suspectée », a déclaré Holwerda à 45Secondes.fr. Une étude de 2011 publiée dans la revue Nature regardé les isotopes de l’oxygène (variantes de l’élément oxygène qui ont un nombre différent de neutrons dans leurs noyaux) pour montrer que le sauropode Camarasaurus a participé à des migrations saisonnières qui faisaient plusieurs centaines de kilomètres de long. Pendant ce temps, une étude de 2020 dans la revue Lettres de biologie ont constaté que certains dinosaures à bec de canard dont les restes ont été trouvés en Alberta ont migré à au moins 80 km (50 miles), une distance similaire aux migrations observées dans les éléphants .

On ne sait pas si les dinosaures ont avalé ces gastrolithes particuliers à dessein, a noté D’Emic. Peut-être que les sauropodes ont regardé les pierres et les ont avalées pour aider à broyer la matière végétale fibreuse dans le tube digestif ou pour en extraire des minéraux, ou peut-être que les dinosaures les ont ingérées par erreur, a-t-il déclaré. Quoi qu’il en soit, la présence de ces pierres de quartzite rose lisse du Wisconsin dans le Wyoming suggère que ces dinosaures ont parcouru un long chemin, probablement en suivant un ruisseau lent du Jurassique tardif qui coulait vers l’ouest des Appalaches vers le Wyoming, ont déclaré les chercheurs.

«Le ruisseau a servi de couloir pour la migration des dinosaures», ont écrit les chercheurs dans l’étude, mais il était trop lent pour transporter de si grosses pierres; un dinosaure était probablement nécessaire pour cela, ont-ils dit.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.