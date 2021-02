« Des dettes ici et des dettes là-bas »: Juan Baptista, acteur de Pasión de gavilanes, après avoir révélé ses problèmes financiers

Depuis que Juan ‘El Gato’ Baptista Le monde du théâtre a commencé depuis l’âge de 20 ans, en 1997, il a eu une carrière ininterrompue dans diverses productions non seulement dans son Venezuela natal, mais aussi au Mexique et en Colombie, étant peut-être le plus connu. « Passion des faucons » (2003-2004), où il a donné vie à Óscar Reyes.

PLUS D’INFORMATIONS: Le froid, le plus grand ennemi de la première fois de Paola Rey et Juan Alfonso Baptista dans le rôle de Jimena et Óscar Reyes

Si la vie lui sourit depuis de nombreuses années dans son rôle d’acteur, avec l’arrivée de la pandémie due au coronavirus, son économie a été affectée, comme de nombreux autres artistes.

L’acteur a été encouragé à dire qu’il n’avait pas de ressources après l’arrivée de la pandémie. (Photo: Juan Baptista / Instagram)

Dans l’émission «Je sais tout», l’acteur a révélé qu’il traversait des moments difficiles par manque d’argent. Et bien que – selon lui – les institutions financières refusent de croire qu’elle est en crise, votre situation est très compliquée.

PLUS D’INFORMATIONS: Le drame derrière la paralysie faciale subie par Juan Alfonso Baptista, « Óscar Reyes »

«Dans la banque, j’ai des dettes en suspens ici et des dettes là-bas. Ils pensent que vous avez beaucoup d’argent, mais ce sont des choses pour lesquelles vous travaillez. C’est un travail, tu travailles 12 heures par jour, du lundi au samedi, tu te fends le dos et tu vas à la télévision, mais nous avons aussi des dépenses « , il a souligné.

Bien qu’il soit reconnaissant à la vie pour un jour de plus, le fait que son économie ait été grandement affectée le rend vulnérable. «Allons-y. Ce que je dois faire c’est payer [mis deudas]. Il y a des choses à payer, mais s’il n’y a pas quoi, je ne paierai pas »dit l’acteur.

VOUS NE RECEVEZ PAS DE REDEVANCES POUR LA REPETITION DE «PASIÓN DE GAVILANES»

S’il est reconnaissant du succès de la «Pasión de gavilanes» parce qu’il l’a amené à être reconnu internationalement, il regrette qu’avec les répétitions que la telenovela a eues, les acteurs qui y ont participé n’aient reçu aucune redevance pour les bénéfices que il continue de générer malgré sa sortie il y a 17 ans.

La révélation faite par Baptista a grandement surpris ses followers, qui ont exprimé leur plein soutien à travers les réseaux sociaux.