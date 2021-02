Des détectives Internet résolvent un message secret sur le parachute martien du rover Perseverance

Les membres de la mission NASA Mars 2020 ont caché un message secret dans le parachute qui a fait atterrir Perseverance à la surface de Mars. (Crédit d’image: NASA TV)

La NASA a caché un message secret sur le parachute qui a atterri son Rover de persévérance sur la surface de Mars la semaine dernière.

Des détectives Internet affirment avoir « déchiffré un code » caché dans les images de l’atterrissage du rover sur Mars la semaine dernière. Les motifs colorés du parachute utilisé pour l’atterrissage semblent avoir été secrètement inscrits avec la phrase «Dare mighty things», une devise utilisée par l’équipe Perseverance du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA à Pasadena, en Californie, qui sert de contrôle de mission pour le Mission de rover de persévérance. Les coordonnées géographiques de JPL sont également intégrées dans le message: 34 ° 11’58 « N 118 ° 10’31 » W.

Vidéo épique: Regardez le rover Perseverance atterrir sur Mars

Mises à jour en direct: Mission du rover Mars Perseverance de la NASA

« osez les choses puissantes »! Bien joué! @NASA @NASAPersevere pic.twitter.com/Di1hkFQApd22 février 2021 En savoir plus

Lors d’un point de presse lundi (22 février), la NASA a révélé la première vidéo prise par Perseverance alors qu’il descendait et atterrissait sur la surface martienne le 18 février. Ceux qui regardaient ont peut-être remarqué un motif rouge et blanc distinct à l’intérieur du parachute. Allen Chen, le responsable de l’entrée, de la descente et de l’atterrissage de la mission a confirmé dans le briefing qu’il y avait un message caché, et il a osé le décoder.

« En plus de permettre une science incroyable, nous espérons que nos efforts dans notre ingénierie pourront en inspirer d’autres », a déclaré Chen lors du briefing. « Parfois, nous laissons des messages dans notre travail pour que d’autres les trouvent à cette fin, alors nous vous invitons tous à essayer et à montrer votre travail. »

Le rover pourrait même cacher d’autres messages secrets, en plus de la devise de l’équipe sur le parachute, Chen a dit à The Verge . «Les gens ne peuvent pas résister à mettre une petite touche personnelle dans leur travail… Mais la grande majorité d’entre eux ne seront jamais connus – même par moi», a-t-il déclaré.

En rapport: 5 choses étranges que le rover Perseverance a emportées sur Mars

Alors, comment un parachute d’apparence normale cache-t-il un tel message? Eh bien, en utilisant différentes formes et motifs sur le tissu du parachute pour représenter différents nombres, l’équipe de la NASA a pu afficher les messages en code informatique binaire, selon Verge.

En fonction de la forme et de l’emplacement des motifs de couleur rouge et blanc qui entourent le centre du parachute, les segments représentent différents nombres qui peuvent être traduits par un code binaire. Incroyablement, les gens sur Internet ont déchiffré le code quelques heures seulement après que la NASA a publié la vidéo montrant l’atterrissage du rover.

« On dirait qu’Internet a déchiffré le code en 6 heures environ! Oh, y a-t-il quelque chose que vous ne pouvez pas faire? » Adam Steltzner, ingénieur en chef de la NASA Perseverance tweeté à propos du craquage de code impressionnant.

On dirait qu’Internet a déchiffré le code en 6 heures environ! Oh Internet, y a-t-il quelque chose que vous ne pouvez pas faire? Pour ceux qui veulent juste savoir: # Mars2020 #CountdownToMars pic.twitter.com/yTJCEnbuLY23 février 2021 En savoir plus

Ce n’est pas la première fois que les ingénieurs du JPL lancent un message secret sur une autre planète.

De minuscules trous parsemaient les roues creuses en aluminium du rover Curiosity de l’agence, qui a atterri sur Mars en 2012 et continue d’explorer la planète rouge à ce jour. Ces trous ont servi un objectif important en permettant aux cailloux martiens de tomber au lieu de se coincer dans les roues du véhicule, mais les trous ont également énoncé un message secret: « JPL » en code Morse. Ainsi, pendant que le rover roule autour de la surface de Mars, il imprime « JPL » en code Morse dans le terrain martien au fur et à mesure.

Envoyez un courriel à Chelsea Gohd à cgo[email protected]45Secondes.fr ou suivez-la sur Twitter @chelsea_gohd. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.