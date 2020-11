Des détails sur le service Cloud PC de Microsoft sont apparus

Le service Cloud PC est destiné à faire progresser le bureau à distance de Microsoft: le service permet aux employés d’une entreprise d’accéder à distance à leurs ordinateurs de travail. Et pas seulement avec l’ordinateur à la maison.

Selon diverses fuites sur le PC Service Cloud de Microsoft, le PC de travail est accessible via Windows, macOS, iOS et Android. Le célèbre leaker WalkingCat a partagé quelques photos sur Twitter. Les ordinateurs peuvent donc être utilisés à distance dans le navigateur et apparemment aussi à partir d’applications appropriées.

Il devrait y avoir trois packages cloud

Microsoft n’a pas encore officiellement commenté le service. Cependant, WalkingCat a repéré quelques sites Web qui semblent être liés, notamment cloudpc.microsoft.com et deschutes.microsoft.com. Les entreprises pourront évidemment choisir parmi trois forfaits différents de services d’abonnement aux alias, comme le leaker dans un autre Tweet trahit.

Le package «moyen» comprend apparemment deux processeurs virtuels, 4 Go de RAM et 96 Go de stockage SSD. Le package « Heavy » devrait inclure deux processeurs virtuels (vCPU), 8 Go de RAM et 96 Go de stockage SSD, tandis que le package « Advanced » comprend trois vCPU, 8 Go de RAM et 40 Go de stockage SSD.

Cloud PC destiné aux «organisations»

Comme l’écrit ZDNet, le service Cloud PC Windows Virtual Desktop devrait fonctionner sur la plate-forme de cloud computing de Microsoft Azure. Une offre d’emploi de Microsoft, publiée par ZDNet, révèle que le service est spécifiquement destiné aux entreprises et autres organisations telles que les établissements d’enseignement. En conséquence, Cloud PC sera une «expérience moderne, élastique et basée sur le cloud» pour les «organisations». Microsoft ne devrait pas tarder à commenter le service.