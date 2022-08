Des démos de jeu, une annonce bêta et d’autres choses seront faites lors de l’événement Call Of Duty: Next

En plus des informations sur Appel du devoir: Warzone 2, Modern Warfare 2 et Warzone sur portable, Activision Blizzard a dévoilé Call of Duty: Next, une session de streaming. Le 15 septembre, la présentation sera présentée en première et la version bêta publique de Modern Warfare 2 suivra.

Activision Blizzard décrit Next comme « une période était un événement de marque mettant en évidence les perspectives d’avenir de Call of Duty » lorsqu’il a été révélé pour la première fois sur le blog Call of Duty. Au moment de la rédaction, aucune heure exacte n’a été divulguée.

Deux séries de bêtas ouvertes pour la fonctionnalité en ligne de Modern Warfare 2 auront lieu après l’occasion. Le premier set, du 16 au 20 septembre, ne sera disponible que sur le Playstationtandis que le second, du 22 au 26 septembre, sera multiplateforme et proposera du crossplay.

Ceux qui précommanderont le jeu bénéficieront d’un accès anticipé ; des instructions complètes sur la façon de naviguer dans la version bêta sont disponibles sur le site Call of Duty.

Après d’innombrables rumeurs, il a été officiellement révélé qu’Infinity Ward créerait une suite au redémarrage de la sous-série Modern Warfare à partir de 2019. Le 28 octobre, dans le cadre de l’E3, nous avons reçu notre premier aperçu des joueurs, qui comprenait un plus long expérience narrative.

Plus tôt cette année, un tout nouveau Call of Duty: Warzone a été révélé. Il aura une « toute nouvelle aire de jeu et un nouveau mode bac à sable » et sera créé par Infinity Ward. De plus, il sera créé sur le tout nouveau moteur créé pour Modern Warfare 2.

Étant donné que le jeu Call of Duty pour 2023 sera publié en 2024 et que la marque pourrait ne plus être une franchise annuelle à la suite de l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft, il pourrait également s’agir du dernier jeu Call of Duty.

Selon des rumeurs, Activision Blizzard se consacrerait à garder les trois prochains jeux Call of Duty multiplateformes.