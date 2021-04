Des débris spatiaux bloquent notre vision des étoiles, disent les scientifiques

Le ciel nocturne est de plus en plus rempli de satellites brillants et de débris spatiaux qui constituent une menace importante pour notre vision du cosmos, ainsi que pour la recherche astronomique, prévient une nouvelle étude.

Les chercheurs ont découvert que les plus de 9300 tonnes (8440 tonnes métriques) d’objets spatiaux en orbite Terre , y compris les satellites inopérants et des morceaux d’étages de fusées épuisés, augmentent la luminosité globale du ciel nocturne de plus de 10% sur de grandes parties de la planète.

Une telle augmentation signifierait que de grandes parties de la planète sont considérées comme polluées par la lumière, ce qui rend de plus en plus difficile pour les astronomes de prendre des mesures précises et augmente la probabilité qu’ils rateront complètement des découvertes importantes, ont déclaré les chercheurs dans le journal. Avis mensuels de la Royal Astronomical Society .

« Nous nous attendions à ce que l’augmentation de la luminosité du ciel soit marginale, voire nulle, mais nos premières estimations théoriques se sont révélées extrêmement surprenantes et nous ont donc encouragés à communiquer nos résultats rapidement », explique Miroslav Kocifaj, auteur principal de l’étude, chercheur principal à l’Académie slovaque des sciences, dit dans un communiqué .

Les chercheurs ont calculé le changement de luminosité en développant un modèle qui prend en compte la taille moyenne et la luminosité de chaque morceau de débris.

Selon les chercheurs, les satellites et les déchets spatiaux ruinent les images astronomiques en diffusant la lumière du soleil réfléchie, produisant des stries lumineuses qui sont indiscernables – et souvent plus brillantes que – des objets d’intérêt astrophysique, ce qui rend difficile voire impossible pour eux d’obtenir une image claire.

Les chercheurs ont découvert que cet effet est le plus prononcé lors de la visualisation du cosmos avec des détecteurs à basse résolution, tels que l’œil humain, ce qui entraîne une luminosité diffuse sur tout le ciel nocturne. Les télescopes avec une résolution angulaire élevée et une sensibilité élevée peuvent également voir une partie de leurs images ruinée par la pollution lumineuse, bien qu’ils puissent probablement résoudre la lumière réfléchie par les indésirables en frottis. Néanmoins, cela pourrait potentiellement obscurcir les sites astronomiques, tels que les nuages ​​d’étoiles incandescents le long du disque de la Voie lactée, où que se trouvent les observateurs d’étoiles dans le monde.

« Contrairement à la pollution lumineuse au sol, ce type de lumière artificielle dans le ciel nocturne peut être vu sur une grande partie de la surface de la Terre », a déclaré le co-auteur de l’étude John Barentine, directeur des politiques publiques de l’International Dark-Sky Association. dans la déclaration. « Les astronomes construisent des observatoires loin des lumières de la ville pour rechercher des cieux sombres, mais cette forme de pollution lumineuse a une portée géographique beaucoup plus large. »

Et le ciel nocturne pourrait devenir encore plus bruyant et plus lumineux, en particulier avec l’installation en cours de «méga-constellations», de grands réseaux de satellites commerciaux qui visent à fournir un accès Internet mondial. Au moins 12 opérateurs, dont Amazon, SpaceX et OneWeb, prévoient de lancer de nouveaux satellites méga-constellations ou d’étendre les réseaux existants. Starlink de SpaceX a actuellement 1 200 satellites en orbite, mais la société a l’intention d’augmenter sa flotte à 42 000 dans les décennies à venir, soit environ 14 fois le nombre de satellites opérationnels en orbite aujourd’hui.

Stries lumineuses causées par la constellation Starlink de SpaceX. (Crédit d’image: Andreas Möller)

Le ciel de plus en plus encombré augmente également la probabilité que les satellites entrent en collision les uns avec les autres et d’autres objets, créant des débris plus brillants.

Une solution au problème, proposé par l’Agence spatiale européenne (ESA) en décembre 2019, est le lancement en 2025 d’un robot à quatre bras pour saisir des objets individuels de débris spatiaux. L’ESA espère utiliser la mission comme un test pour une opération beaucoup plus large par une flotte de robots nettoyeurs. Dans l’intervalle, le directeur général de l’ESA, Johann-Dietrich Wörner, a appelé à de nouvelles règles pour confier aux entreprises et aux agences qui lancent des satellites la responsabilité de ranger leurs déchets.

Une équipe de scientifiques australiens a même proposé de faire exploser les déchets depuis l’espace avec un laser, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Les chercheurs espèrent que leur article sensibilisera aux effets néfastes d’un ciel nocturne rempli de déchets.

« Nos résultats impliquent que beaucoup plus de personnes que de simples astronomes risquent de perdre l’accès à un ciel nocturne immaculé », a déclaré Barentine. « Ce document peut vraiment changer la nature de cette conversation. »

