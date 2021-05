Des débris de roquettes chinoises tombant dans l’espace alors que la Maison Blanche pèse (photo)

Un observateur du ciel en Italie a repéré un énorme noyau de fusée chinoise tombant incontrôlé de son orbite, alors que la Maison Blanche pesait sur la situation internationale délicate.

L’étape principale d’une fusée Long March 5B devrait claque dans l’atmosphère terrestre Samedi (8 mai) ou à peu près, bien que personne ne puisse encore déterminer la date, l’heure ou le lieu. De telles prévisions ne peuvent généralement être faites que quelques heures avant l’impact, car la traînée atmosphérique change considérablement à mesure que l’activité solaire change.

Selon les experts, les débris spatiaux de 23 tonnes (21 tonnes métriques) se décomposent dans l’atmosphère et brûlent en grande partie, selon les experts, les morceaux restants touchant des zones inhabitées, car 70% de la surface de la Terre est recouverte d’océan. Mais encore une fois: nous ne le savons pas avec certitude.

L’astrophysicien italien Gianluca Masi, qui dirige le projet de télescope virtuel en ligne, a obtenu une exposition de 0,5 seconde de la fusée tombant d’Italie, à l’aide d’un télescope robotique Paramount de 17 pouces (43 centimètres).

« Au moment de l’imagerie, l’étage de la fusée était à environ 700 km [435 miles] de notre télescope, alors que le soleil était juste à quelques degrés sous l’horizon, donc le ciel était incroyablement lumineux, » Masi a écrit dans une description de l’image . « Ces conditions ont rendu l’imagerie assez extrême, mais notre télescope robotique a réussi à capturer ces énormes débris. »

Cette longue marche 5B servait à lancer le module principal de la nouvelle station spatiale chinoise en forme de T en orbite le 28 avril. La nation vise à assembler la station d’ici 2022, un effort qui nécessitera 10 lancements supplémentaires. (La Chine ne fait pas partie du consortium de la Station spatiale internationale, en partie à cause de problèmes de sécurité internationale .)

La Maison Blanche aborde le problème

US Space Command a été fournir des mises à jour sur la chute du noyau de la fusée depuis mardi (4 mai) à partir de ses données de suivi, et la Maison Blanche a répondu aux questions des journalistes sur la question mercredi (5 mai).

« Les États-Unis sont déterminés à faire face aux risques de congestion croissante due aux débris spatiaux et à l’activité croissante dans l’espace », a déclaré Jen Psaki, attachée de presse de la Maison Blanche a dit aux journalistes Mercredi. « Nous voulons travailler avec la communauté internationale pour promouvoir un leadership et des comportements spatiaux responsables. Il est dans l’intérêt commun de toutes les nations d’agir de manière responsable dans l’espace pour garantir la sûreté, la stabilité, la sécurité et la durabilité à long terme des activités spatiales. »

La loi spatiale est un réseau complexe de traités et d’accords qui disent en grande partie que les États de lancement sont responsables des débris générés par les missions, qu’il s’agisse de missions gouvernementales ou commerciales. Si des débris sont endommagés, le Convention sur la responsabilité du Traité sur l’espace extra-atmosphérique des Nations Unies suggère qu’un État de lancement « sera absolument tenu de payer une compensation pour les dommages causés par ses objets spatiaux à la surface de la Terre ou aux aéronefs, et responsable des dommages dus à ses défauts dans l’espace ».

La seule fois où cette convention a été invoquée, c’était en 1978, lorsqu’un satellite soviétique à propulsion nucléaire appelé Kosmos 954 a répandu des débris chargés de radiations à travers l’Arctique canadien, obligeant à un nettoyage urgent et coûteux. Les nations ont réglé la question pour 3 millions de dollars canadiens en 1981 (environ 9 millions de dollars canadiens ou 7,5 millions de dollars américains en dollars d’aujourd’hui.)

Psaki a déclaré que, si des dommages se produisent à cause des débris du Long March 5B, la Maison Blanche consultera le Commandement spatial américain et le ministère de la Défense pour obtenir des conseils. Mais elle n’a pas précisé ce qui allait se passer ensuite.

« À ce stade, nous suivons certainement son emplacement par le biais du US Space Command », a déclaré Psaki. « Espérons que ce n’est pas le résultat sur lequel nous travaillons. »

Pas la première grosse chute de débris spatiaux en Chine

La prochaine chute de fusée ne marquera pas la première fois qu’un gros morceau de débris chinois s’est écrasé sur Terre de manière incontrôlée. Un autre noyau de fusée Long March 5B est tombé en mai 2020, par exemple. Les morceaux de ce booster principalement tombé dans l’océan Atlantique , mais certains débris ont frappé l’Afrique de l’Ouest, y compris des villages habités en Côte d’Ivoire. Aucune victime n’a été signalée à ce moment-là.

Et en avril 2018, le prototype du laboratoire spatial Tiangong 1 du pays est tombé sur Terre hors de contrôle , brûlant au-dessus de l’océan Pacifique.

Alors que la communauté internationale est préoccupée par les débris spatiaux incontrôlés de la Chine, les États-Unis ont eu leurs propres incidents dans le passé. La NASA a connu une rentrée incontrôlée avec la station spatiale Skylab en 1979, lorsque des morceaux du complexe de désorbitation a accidentellement frappé certaines parties de l’Australie , ne causant heureusement aucune victime. Avant et depuis, il y a eu un quelques grosses chutes incontrôlées d’autres satellites et engins spatiaux des États-Unis et d’autres pays.

