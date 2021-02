Des croix gammées peintes sur la maison du Premier ministre belge, les autorités accusent les manifestants anti-lockdown

Sept croix gammées ont été découvertes sur la maison et la boîte aux lettres du Premier ministre belge Alexander De Croo à Brakel. Si certains ont lié le vandalisme à une manifestation récente d’un groupe de droite, aucune preuve n’est encore apparue.

La police a bloqué la rue près de la maison de De Croo lundi matin, délimitant les zones où la peinture en aérosol vert néon a dégradé les murs blancs du dirigeant belge. Lundi après-midi, on ne savait toujours pas si les sept symboles étaient apparus tard dimanche soir ou tôt le lundi matin, et la police n’avait aucune piste pour savoir qui les y avait mis.

L’attaque de graffitis a effrayé le voisin de De Croo, qui a insisté pour que les autorités fournissent «surveillance policière permanente, car nous avons peur depuis longtemps.«Sa maison a également été vandalisée.

Alors que les rapports des médias locaux semblaient relier l’incident à une manifestation samedi soir du groupe nationaliste Vlaanderens Ons Land (« Flanders, Our Country »), le faible taux de participation à l’événement – seulement environ 15 manifestants, protestant prétendument contre le confinement de la Belgique – mesuré par rapport aux dizaines de et les policiers locaux qui s’étaient présentés ont remis en question cette explication.

De Croo a pris ses fonctions en octobre après 652 jours sans gouvernement officiel en Belgique – la plus longue période de l’histoire du pays sous une « le concierge » régime. Il avait auparavant été ministre des Finances par intérim.



La Belgique détient le taux de victimes de coronavirus le plus élevé d’Europe, avec 1385 personnes mortes avec le virus sur un million d’habitants. La profonde division entre les populations francophones et néerlandophones a contribué au stress dans le pays, dont les habitants ont été poussés à leurs limites en sanctionnant des confinements qui, jusqu’à présent, n’ont pas failli enrayer l’épidémie.



De Croo et son prédécesseur, la première ministre par intérim Sophie Wilmes, ont été critiqués pour leur gestion de la pandémie de Covid-19. De multiples contestations judiciaires ont été lancées par des citoyens belges au cours des six derniers mois, avec des poursuites intentées contre le milliardaire de Microsoft et évangéliste des vaccins Bill Gates, l’État belge, l’épidémiologiste britannique en disgrâce Neil Ferguson et plusieurs virologues belges. Près de 500 personnes ont été arrêtées dimanche dans l’espoir d’empêcher les manifestations contre les restrictions draconiennes du gouvernement sur les déplacements et les rassemblements.

