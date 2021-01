Des croix gammées peintes apparaissent sur un hôtel de ville et plusieurs églises dans le département français de Seine et Marne

, 4 janv. () –

Le conseil municipal de la ville française de Vaux-le-Pénil et plusieurs églises d’Échouboulains et d’Ecrennes, dans le département de la Seine et de la Marne, ont vu le jour ce lundi avec plusieurs croix gammées peintes sur leurs murs.

Selon les informations du journal «Le Figaro», les autorités locales ont condamné rapidement et «avec la plus grande fermeté» ce type d’acte, qu’elles ont qualifié d ‘«indescriptible».

« C’est la première dégradation de ce type que nous ayons subie dans la ville », a déclaré le maire des Ecrennes, Gilles Nestel, dans des déclarations à la presse. « C’est aberrant et c’est l’intolérance! », A déclaré.

Ainsi, il a annoncé que les plaintes pertinentes seront présentées. A Échouboulains, en revanche, le maire Mathias Vigier a déclaré que c’était quelque chose de «scandaleux» et d ‘«inacceptable».

En ce sens, il a précisé que les autorités collaboreront dans la mesure du possible avec les autorités compétentes et a rappelé que la ville est équipée de caméras de sécurité. « Nous savons qui entre et qui part », a-t-il déclaré.

Il y a une semaine, 67 tombes du cimetière de Fontainebleau sont apparues marquées des mêmes croix gammées roses.

