Des criminels profitant des déchets plastiques, ajoutant à la pollution en les brûlant au lieu de les recycler: rapport d’Interpol

Agence France-Presse31 août 2020 10:42:39 IST

Les réseaux criminels profitent d’une flambée “écrasante” de déchets plastiques expédiés des pays riches vers l’Asie et alimentant la pollution en brûlant et en rejetant des déchets censés être recyclés, a déclaré jeudi un rapport d’Interpol.

La consommation de plastique a explosé au cours de la dernière décennie, avec quelque 360 ​​millions de tonnes de déchets générés rien qu’en 2018, principalement par les pays plus riches, a déclaré Interpol.

On pense qu’au moins 8 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans chaque année.

Certains pays ont imposé des objectifs de recyclage, dépassant 30% en Europe, et le rapport indique que cela a contribué à stimuler un marché lucratif pour le plastique usagé qui devrait atteindre 50,36 milliards de dollars d’ici 2022.

Mais cela a également incité des opérateurs peu scrupuleux à tirer profit d’une industrie difficile à contrôler, a déclaré Interpol, ajoutant qu’il y avait un besoin “urgent” d’identifier comment les criminels exploitaient les failles de la réglementation.

L’agence intergouvernementale de lutte contre la criminalité basée en France a déclaré que les réseaux criminels organisés utilisaient des entreprises légitimes de gestion de la pollution comme couverture pour des opérations illégales, et que la criminalité liée aux déchets était à l’origine de la destruction de l’environnement et même du meurtre.

“La pollution mondiale par les plastiques est aujourd’hui l’une des menaces environnementales les plus répandues pour la planète, et sa réglementation et sa gestion correctes sont d’une importance cruciale pour la sécurité environnementale mondiale”, a déclaré Calum MacDonald, qui dirige le Comité consultatif du Comité de conformité et d’application de l’environnement d’Interpol, dans un déclaration.

Taux de recyclage “ artificiel ”

Le rapport, rédigé avec la contribution de 40 pays, a déclaré que de nombreux objectifs de recyclage étaient impossibles à vérifier étant donné la “mauvaise visibilité” de savoir si les déchets étaient en fait recyclés.

Ceci est particulièrement préoccupant dans les pays qui n’ont pas la capacité de traiter même leurs propres ordures ménagères et qui luttent pour faire appliquer les réglementations.

Selon Interpol, certains grands pays de destination signalent des taux élevés de mauvaise gestion des déchets, notamment l’Inde (87%), l’Indonésie (83%) et la Malaisie (57%).

“Ces chiffres indiquent que les pays exportateurs peuvent signaler un taux de recyclage artificiellement élevé pour leurs déchets plastiques, alors qu’en fait de fortes incertitudes subsistent sur la manière dont les déchets plastiques expédiés à l’étranger sont traités”, indique le rapport.

Les expéditions illicites de déchets – des maisons et des supermarchés en Europe et en Amérique du Nord entre autres – ont bondi vers les pays d’Asie du Sud et du Sud-Est au cours des deux dernières années après le resserrement des restrictions à l’importation en Chine début 2018.

Alors que le marché se rétrécissait en Chine, qui traitait auparavant près de la moitié des déchets plastiques mondiaux, les entreprises ont déplacé leurs activités vers les pays voisins, indique le rapport, ajoutant que les quantités de déchets s’étaient révélées “écrasantes” pour certains pays.

Le «dépotoir» du monde

Il a déclaré que cela avait stimulé le traitement illégal des déchets dans les pays de destination émergents, avec une augmentation marquée des déchets plastiques détournés vers des installations de recyclage non autorisées.

Un exemple est la petite ville de Jenjarom, non loin de Kuala Lumpur en Malaisie, où les usines de transformation du plastique sont soudainement apparues en grand nombre en 2018, avec d’énormes monticules de déchets entassés à l’air libre et brûlés, pompant des fumées nocives.

Plusieurs pays d’Asie du Sud-Est tentent de repousser cet assaut de déchets internationaux, mais Interpol a déclaré que les efforts de rapatriement des déchets restent «longs et difficiles» et que les expéditions peuvent se retrouver bloquées dans les ports pendant des mois, voire des années.

Plus tôt cette année, la Malaisie a renvoyé des dizaines de conteneurs d’expédition de déchets plastiques à des pays pour la plupart plus riches, affirmant que ce ne serait pas le «dépotoir» du monde.

Les défis consistent à identifier la provenance des déchets, car les réseaux réacheminent les expéditions illégales et utilisent les pays de transit pour déguiser leur origine, a déclaré Interpol.

Il a averti que même si les restrictions se durcissaient dans certains pays, les commerçants réachemineraient les expéditions vers des “pays nouveaux et vulnérables”, notant que des expéditions illégales de déchets plastiques avaient déjà été détectées en direction du Laos et du Myanmar.

Planète en plastique

L’activité illégale ne touche pas seulement les nations asiatiques.

Interpol a déclaré que des groupes criminels organisés opéraient dans certaines parties de l’Europe, avertissant que les délits liés aux déchets devenaient “plus complexes et de plus en plus menaçants”.

En France, il a déclaré que le maire de la ville de Signes avait été assassiné en août 2019 pour avoir tenté d’empêcher le déversement de déchets illégaux.

Le rapport indique qu’une plus grande coopération internationale est nécessaire pour lutter contre la criminalité liée aux déchets, alors même que les règles devraient être renforcées à partir de 2021.

Commentant la recherche, le WWF-International a appelé à «un changement systémique et une plus grande responsabilité» dans la manière dont les déchets plastiques sont utilisés et éliminés.

«La criminalité liée aux déchets est une menace croissante qui trouve ses racines dans un problème plus fondamental: l’incapacité de gérer notre utilisation et notre production de plastique», a déclaré Eirik Lindebjerg, responsable de la politique mondiale des plastiques au WWF-International.

