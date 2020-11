Des couvertures de smog toxiques à Delhi après que les fêtards aient ignoré l’interdiction de faire exploser des pétards pour Diwali

Le tribunal indien de l’environnement avait imposé une interdiction soulignant que les résidents étaient déjà sous le choc de l’impact du COVID et de la crise de la pollution qui survient chaque hiver.

Le smog toxique a recouvert la capitale de l’Inde tôt dimanche après que des pétards aient été déclenchés toute la nuit pour marquer le plus grand festival annuel du pays, Diwali, malgré une interdiction, ce qui a encore aggravé les niveaux de qualité de l’air de la ville.

De l’Inde tribunal de l’environnement avait imposé une interdiction pour empêcher que des millions d’explosifs soient allumés pour marquer le Festival hindou de la lumière, soulignant que les résidents étaient déjà sous le choc du coronavirus pandémie et la crise de pollution qui survient chaque hiver.

Mais le bruit des pétards se faisait régulièrement entendre dans la ville de 20 millions d’habitants tard samedi, et sporadiquement le dimanche.

« La qualité globale de l’air de Delhi est dans la catégorie sévère à compter d’aujourd’hui matin », a déclaré dimanche le système de prévision et de recherche météorologiques sur la qualité de l’air (SAFAR).

«Des émissions locales supplémentaires importantes (probablement liées aux pétards) hier soir … accumulent des concentrations de polluants liés aux incendies de chaume».

Mais le corps météorologique a ajouté que la vitesse du vent dans la capitale augmentait dimanche, aidant à dégager l’air étouffant, tandis que « des pluies éparses isolées » plus tard dans la journée étaient également attendues.

Delhi est tristement célèbre pour avoir l’un des air les plus sales du monde, avec de la fumée de craquelin se mêlant aux gaz d’échappement des voitures, aux émissions des usines, à la poussière de construction et aux chaumes des États voisins qui transforment l’air d’hiver en un gris-jaune putride.

Les scientifiques ont également averti que les célébrations de Diwali de cette année ont augmenté les risques pour la santé au milieu de la surpopulation des marchés avant le festival, du froid et de la pollution de l’air, que des études ont liées à une augmentation du coronavirus décès.

La métropole a enregistré des augmentations quotidiennes plus élevées que d’habitude des nouveaux cas et a signalé 7 340 infections fraîches tard samedi.

Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, devrait rencontrer le ministre national de l’Intérieur Amit Shah plus tard dimanche pour demander plus de lits pour faire face au pic, ont rapporté les médias locaux.

