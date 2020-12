Des coups de feu retentissent au YK Osiris et Toosii Show à Jacksonville, Floride

Le mois dernier, YK Osiris a été accusé d’avoir couru après que son ancien DJ l’ait approché pour de l’argent dû. Mais le dimanche 27 décembre, beaucoup ont été vus courir au spectacle d’Osiris à Jacksonville, en Floride, après des coups de feu.

Il jouait un spectacle avec le rappeur Toosii le dimanche 27 décembre et quelqu’un a tiré des coups de feu au Regency Square Mall, qui se trouve en face de l’endroit où le concert avait lieu.

Une fois que les gens ont été vus courir, le commissaire des incendies a arrêté le concert, mais heureusement personne n’a été blessé. Un témoin a déclaré qu’il y avait beaucoup de tension entre les spectateurs et la sécurité, mais on ne sait pas si cela a conduit aux coups de feu.

Toosii a publié une vidéo de la mêlée sur Instagram et a déclaré qu’il s’était engagé avec la police.

« Hier soir, à mon concert à Jacksonville, en Floride, j’ai été maced sans aucune raison avec plusieurs de mes fans (jeunes fans) », a-t-il écrit. « Ils l’ont fermé à cause de sa capacité alors je suis sorti pour saluer tout le monde et c’est ce qui s’est passé. Je vous aime tous et je les baise, je reviendrai. »