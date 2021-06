Des couples de l’Ohio organisent un mariage improvisé à l’hôpital local pour que maman combattant le cancer puisse y assister

Un couple de l’Ohio a organisé une cérémonie de mariage impromptue à l’hôpital où la mère de la mariée est traitée pour un cancer du poumon de stade quatre afin qu’elle puisse y assister, selon l’affilié local WCMH.

Carley Auddino a déclaré qu’elle et son fiancé avaient initialement prévu un mariage le 5 juin, mais que l’état de sa mère, Taura, s’étant aggravé en mai, ils ont décidé d’organiser une cérémonie plus petite à une date antérieure afin que sa mère puisse être là lors de sa journée spéciale, selon WCMH.

« Elle s’est battue vraiment, vraiment dur … quand elle a été intubée pour la première fois, ils nous préparaient en quelque sorte au pire … n’étaient vraiment pas sûrs qu’elle s’en sortirait », a déclaré Auddino à WCMH.

Depuis son diagnostic de cancer du poumon de stade quatre en 2018, Carley et le reste de sa famille se battent aux côtés de leur mère, ne sachant pas combien de temps il lui restera. Pour Auddino, la présence de sa mère alors qu’elle marchait dans l’allée était plus importante que d’avoir le lieu, la robe ou la liste d’invités parfaits, a déclaré Auddino à WCMH.

· Regarder AUJOURD’HUI toute la journée ! Recevez les meilleures nouvelles, informations et inspirations d’AUJOURD’HUI, tout au long de la journée.

· Obtenir La newsletter One Small Thing d’AUJOURD’HUI dans votre boîte de réception chaque jour.

« Elle s’est battue si longtemps et si durement et elle voulait être à ce mariage, alors je voulais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour faire quelque chose dont elle pourrait faire partie », a déclaré Auddino.

Auddino s’est associée aux médecins de sa mère et à l’équipe d’expérience des patients du St. James Cancer Treatment and Research Center de l’Ohio State University pour organiser une cérémonie qui créerait un souvenir impérissable pour Carley et Taura.

Le jour du mariage, Carley a marché dans l’allée vêtue de sa robe blanche avec un certain nombre de proches et d’amis, dont ses quatre frères. La cérémonie a eu lieu dans l’une des salles de conférence de l’hôpital, et la mère d’Auddino était là à ses côtés, la regardant depuis son lit d’hôpital. Même un ami d’enfance proche est venu capturer le moment devant la caméra, ce que l’ami a dit à WCMH était une expérience qu’elle n’oubliera jamais.

Bien que l’état de Taura Auddino se soit amélioré depuis le mariage à l’hôpital, elle ne pourra toujours pas assister en personne au mariage à grande échelle de sa fille le 5 juin. Néanmoins, la famille Auddino a prévu d’incorporer des moments spéciaux au mariage dédiés à Taure. Auddino a déclaré qu’ils porteraient leurs bracelets « Taura Strong » et qu’ils danseraient même sur l’une des chansons préférées de sa mère pendant son combat contre le cancer.

« Donc, nous allons penser à elle pendant tout ce temps et faire des choses en son honneur parce que nous savons qu’elle sera là en esprit », a déclaré Auddino à WCMH.

Vidéo associée :

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.