Des cosmonautes scellent une fuite d’air dans un module russe de la Station spatiale internationale

Deux cosmonautes russes perceront des trous et appliqueront du mastic pour arrêter deux fissures dans l’un des modules les plus anciens de la Station spatiale internationale.

On pense que les fissures sont à l’origine d’une minuscule fuite d’air de la station sur laquelle la NASA et l’agence spatiale russe Roscosmos enquêtent depuis plusieurs mois. Les responsables de Roscosmos et de la NASA ont souligné à plusieurs reprises que les fissures sont petites et que l’équipage de sept personnes de la station n’est pas en danger. Dans un communiqué publié jeudi 4 mars, Roscosmos a noté que l’une des deux fissures ne faisait que 22 mm de long et environ 100 microns de large – juste légèrement plus large qu’un cheveu humain typique.

La déclaration de la NASA, également publiée jeudi, s’est concentrée sur une seule des fissures – mais a déclaré que l’équipage n’était pas en danger et que « la station spatiale dispose de suffisamment de consommables à bord pour gérer et maintenir l’environnement nominal ». La NASA a également souligné que cet effort de scellement des fissures fait partie des travaux en cours cette année « pour isoler et réparer la source d’une légère augmentation au-dessus du taux de fuite d’air standard de la cabine à bord de la station ».

La fuite se trouve dans le module de service du module Zvezda, qui a été lancé dans l’espace en 2000 et fait partie de la région russe de la station spatiale. Zvezda prend en charge les systèmes de survie de la station (qui ont une certaine sauvegarde du côté orbital américain de la station) et contient également des quartiers d’habitation pour deux cosmonautes.

La fuite étant du côté russe, les cosmonautes de l’Expédition 64 Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Sverchkov entreprennent les travaux de réparation, en consultation avec le soutien au sol sur Terre. Ils utilisent un foret de 3 mm et appliquent deux types de pâte d’étanchéité et de matériau d’étanchéité, a déclaré Roscosmos.

« Les trous seront immédiatement scellés pour minimiser la perte de charge », a ajouté Roscosmos dans le même communiqué. «Après cela, plusieurs couches supplémentaires de pâte à sceller seront appliquées avec un patch renforcé, qui sera recouvert d’une autre couche de pâte d’étanchéité. Les sondages métalliques seront renvoyés sur Terre en plus des données de l’instrument et des photos collectées plus tôt pour plus Analyse. »

Les cosmonautes ont réparé une fuite à Zvezda en octobre 2020 à la suite des premiers rapports faisant état d’une très petite baisse de la pression atmosphérique, remontant aussi loin qu’en septembre 2019. Cette fuite était si petite que les partenaires l’ont différée compte tenu de la petite taille de l’équipage et de leur hauteur. charge de travail à l’époque.

La semaine dernière, le fournisseur d’informations russe Sputnik News a rapporté qu’une commission d’experts spatiaux russes, y compris ceux de Roscosmos, a déclaré que les fissures étaient dues soit à la fatigue du métal, soit à un impact de micrométéorites. Les deux nouvelles fissures devraient être corrigées d’ici vendredi (12 mars), a ajouté Sputnik News le 6 mars.

