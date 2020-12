Des cosmonautes ont demandé à trouver une fuite possible sur l’ISS après que les contrôleurs de mission aient découvert l’oxygène appauvri

Tendance FP22 déc.2020 11:28:04 IST

Les cosmonautes à bord de la Station spatiale internationale (ISS) ont été invités à intensifier leurs recherches pour trouver une fuite possible sur la station spatiale après que les contrôleurs de la mission ont découvert que le niveau d’oxygène sur l’ISS diminuait. Le contrôle de la mission a demandé aux cosmonautes de trouver la source de la fuite du module Zvezda sur l’installation, les avertissant que l’engin spatial perdait sa réserve d’oxygène, selon un rapport par RT.com.

Le rapport cite une émission récente de la NASA où un spécialiste du centre de contrôle de mission russe de Korolyov à Moscou a déclaré à l’équipage qu’à l’heure actuelle, ils ne comprennent pas dans quelle partie de la chambre intermédiaire se trouve la fuite supplémentaire, ajoutant que malheureusement, ils ne le seront pas. être capable de tout faire sans la contribution des cosmonautes.

Selon le rapport, le problème a besoin d’une solution immédiate car la station a manqué d’oxygène de réserve dans sa tentative de compenser la fuite.

Même si la conversation a suscité une certaine inquiétude, le cosmonaute de l’ISS Pavel Vinogradav a assuré qu’il n’y avait aucune raison de paniquer, déclarant qu’ils travaillaient de manière routinière et qu’ils volaient avec la fuite depuis six mois. En outre, Dmitri Rogozin, le chef de l’agence spatiale russe, Roscosmos, a soutenu que la situation était sous contrôle et que si nécessaire, un apport supplémentaire d’oxygène serait livré en orbite.

Selon Rogozin, ils prévoient d’envoyer un cargo Progress à l’ISS en février, ajoutant qu’il ne s’agit que d’une solution temporaire, car les anciens modules des stations doivent être retirés.

La nouvelle de la fuite d’air était signalé pour la première fois en août, lorsque les membres d’équipage de l’Expédition 63 à l’ISS ont commencé à rechercher la fuite à l’intérieur du module de service Zvezda. À ce moment-là, la NASA avait révélé que les astronautes pouvaient travailler dans la station dans une pression atmosphérique maintenue, mais avec un petit peu de fuites d’air au-dessus de l’équipe, une nouvelle pressurisation de routine des réservoirs d’azote livrés lors des missions de réapprovisionnement est nécessaire.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂