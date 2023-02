Des collègues font preuve de solidarité envers une collègue en portant des leggings après qu’elle se soit vu refuser une augmentation

La plupart des gens qui travaillent dans la main-d’œuvre américaine comprennent ce que c’est que de demander une augmentation aux supérieurs et les choses qui accompagnent la demande.

Une femme avait demandé une augmentation de son travail au New York Pizza Delicatessen (NYPD), mais s’est vu refuser l’augmentation de salaire, ce qui a poussé ses collègues à se montrer solidaires avec elle.

Elle s’est vu refuser le salaire de son augmentation de poste parce qu’elle porte des leggings pour travailler.

La vidéo originale a été publiée sur TikTok par « @pyrofrenchfri » et a reçu plus de 3,7 millions de vues après seulement trois jours avec la légende « f–k capitalism bro #nypdpizza ».

Dans le clip, elle pose un texte sur la vidéo qui dit « l’augmentation a été refusée parce que je porte des leggings, maintenant tout le monde dans la cuisine [is] porter des leggings.

Après avoir montré la paire qu’elle portait, ainsi que des bottes de travail appropriées, elle se tourne ensuite vers le reste des travailleurs travaillant dans la cuisine de la pizzeria.

Bien que vous puissiez supposer que « tout le monde » était simplement plus de femmes, cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité.

Le premier homme, qui utilisait une louche pour verser de la sauce dans une tasse, portait des leggings bleu vif, marron et blanc qui disaient « Allons skier » dessus et avaient des symboles Yin et Yang dessus.

Le deuxième homme venait de placer une pizza dans le four et portait des leggings avec un motif en losange et diverses couleurs comme le rose, le violet, le vert et le bleu.

Alors qu’il s’éloigne pour accomplir une autre tâche, vous pouvez apercevoir un autre homme derrière lui qui porte également des leggings – ceux-ci étant violet foncé avec des fleurs violettes plus claires posées partout.

Deux autres hommes peuvent être repérés dans ce cadre, vaquant également à leurs occupations, mais ne semblant pas avoir reçu le mémo sur les leggings.

Peut-être qu’ils faisaient partie des supérieurs qui lui ont refusé une augmentation, peut-être qu’ils ne l’ont pas encouragée à porter des leggings, ou peut-être qu’ils n’avaient tout simplement pas de membre de la famille à qui emprunter des leggings.

Les commentateurs de TikTok ont ​​​​été choqués d’apprendre que son augmentation avait été refusée après la vidéo.

En utilisant la vidéo comme preuve, certains utilisateurs de TikTok ont ​​​​été choqués qu’elle n’ait pas pu faire approuver son augmentation compte tenu de l’influence qu’elle avait sur l’équipage.

« En tant que manager, cela signifie une augmentation plus importante car vous avez clairement une influence positive sur l’ensemble du personnel et renforcez la collaboration et la positivité de l’équipe », a écrit quelqu’un sous la vidéo.

« C’est comme ça que vous savez que vous méritiez cette augmentation », a expliqué un autre.

Une personne a plaisanté à quel point cela devait être amusant pour les hommes de demander d’emprunter des leggings aux femmes de leur famille, ce qui l’a amenée à expliquer que « l’un des gars de la pizza est allé chez Walmart et en a acheté un tas hier soir pour tout le monde dans le magasin haha .”

Tout le monde a applaudi ses collègues pour leur démonstration de solidarité, sauf une personne qui était sceptique quant à la façon dont sa tenue de travail était liée à la conversation sur une augmentation de salaire.

«Je ne vois pas comment le port de leggings est lié à une relance à moins que ce ne soit dans les règles. Si ce n’est pas le cas, ce n’est pas une raison légitime de vous refuser, mais une raison insignifiante », ont-ils écrit.

Comme de nombreuses personnes l’ont souligné, la décision était probablement enracinée dans la misogynie, ce qui rendait encore plus sain le fait que ses collègues masculins la soutiendraient contre le choix fait par ses managers.

