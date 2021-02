Des «  coléoptères des tourbières  » parfaitement préservés presque aussi vieux que les pyramides égyptiennes

Deux coléoptères de la taille d’un pouce trouvés préservés dans une tourbière anglaise peuvent sembler morts aussi récemment qu’hier, mais en réalité, ils sont presque aussi anciens que les pyramides égyptiennes, selon de nouvelles recherches.

Les deux chênes capricorne (qui appartenaient au genre Cerambyx) remontent à 3 785 ans, selon la datation au radiocarbone. Cela signifie que ces coléoptères ont péri à l’intérieur d’un morceau de bogwood tout comme le derniers mammouths laineux mouraient sur l’île Wrangel en Sibérie, un demi-monde.

« Ces coléoptères sont plus vieux que les Tudors, plus vieux que l’occupation romaine de la Grande-Bretagne, encore plus vieux que l’Empire romain », Max Barclay, conservateur des coléoptères au Natural History Museum (NHM) de Londres, dit dans un communiqué . « Ces coléoptères étaient vivants et mâchaient l’intérieur de ce morceau de bois lorsque les pharaons construisaient les pyramides en Égypte. C’est extrêmement excitant. »

Les coléoptères des tourbières font partie de la collection NHM depuis la fin des années 1970, après qu’un agriculteur a découvert les coléoptères sans vie dans un morceau de bois dans sa ferme d’East Anglia, sur la côte est de l’Angleterre connue pour ses colonies de l’âge du bronze et du fer, comme ainsi que ses tourbières. Ces tourbières gorgées d’eau ont des conditions à faible teneur en oxygène et très acides connues pour préserver la matière organique, y compris les cadavres, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

« Pour autant que je sache, l’histoire est la suivante: un fermier de l’est de l’Angleterre coupait du bois qu’il avait trouvé en labourant en profondeur et a découvert ces insectes à l’intérieur; mort, bien sûr, » Barclay a dit à la BBC . « C’était un énorme morceau de chêne gorgé d’eau, et il nous a envoyé un échantillon. »

Un fermier a trouvé les deux coléoptères dans un morceau de bois de sa ferme. (Crédit d’image: Administrateurs du Natural History Museum, Londres)

Le don a attiré l’attention des conservateurs, qui ont identifié les insectes comme étant des chênes capricornes – du nom de leurs longues antennes courbes, qui ressemblent aux cornes du bouquetin des Alpes (Capra bouquetin).

Températures de refroidissement de changement climatique peut avoir causé l’extinction du capricorne du chêne en Angleterre, mais pas en Europe méridionale et centrale, où il vit aujourd’hui, a déclaré Barclay dans le communiqué. « C’est un coléoptère associé à des climats plus chauds », a-t-il déclaré. « Peut-être qu’il a existé en Grande-Bretagne il y a 4 000 ans parce que le climat était plus chaud et que le climat se refroidissait et les habitats détruits, il s’est éteint. »

« Maintenant, avec le réchauffement climatique, il y a des indications qu’il pourrait revenir en Grande-Bretagne à l’avenir », a ajouté Barclay.

Certes, les coléoptères devront trouver le bon habitat. Les chênes capricornes, qui ne vivent que de trois à cinq ans, pondent leurs œufs dans la partie bois mort de très vieux arbres vivants non ombragés, selon une fiche d’information de l’Union européenne . Les adultes peuvent voler, bien que mal, et se trouvent généralement à moins d’un tiers de mille (500 mètres) de leur arbre.

« C’est assez extraordinaire de tenir quelque chose dans votre main qui semble avoir été collecté hier mais qui est en fait vieux de plusieurs millénaires », a déclaré Barclay.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.