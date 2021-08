Des choses plus étranges se sont produites, mais le Demogorgon part mort à la lumière du jour

Et ceci, lecteurs, est le problème avec le contenu sous licence. Choses étranges’ Le pack DLC jumbo pour Dead by Daylight – qui comprend le Demogorgon aux côtés des personnages clés Nancy Wheeler et Steve Harrington – quitte le jeu le 17 novembre. Cela fait un peu plus de deux ans depuis qu’il a été ajouté, donc probablement c’était à peu près la durée du contrat de Behaviour Interactive.

Si vous possédez déjà le contenu, vous pourrez continuer à y jouer, mais il sera vidé de la boutique en jeu et d’autres fournisseurs comme le Boutique PS – une vraie honte. La carte du complexe souterrain sera également supprimée, et personne ne pourra y jouer à partir de la date susmentionnée, bien que nous ne soyons pas de grands fans de cette arène, ce n’est donc pas une perte massive.

La bonne nouvelle est que, si vous ne possédez aucun des Choses étranges contenu, vous pouvez l’acheter à 50 % de réduction jusqu’au 17 novembre. Tous les costumes seront également à prix réduit, et vous pouvez obtenir l’édition Dead by Daylight: Stranger Things jusqu’à 50 % sur le PS Store. Donc, de grosses économies jusqu’à ce que le contenu soit supprimé, alors – mais une fois qu’il est parti, il est parti.