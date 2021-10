« Des choses à nettoyer », la saison 2 aura-t-elle sur Netflix ?

« Choses à nettoyer » ( » Maid » dans sa langue d’origine) est une série Netflix créée par Molly Smith Metzler et inspirée des mémoires de Stephanie Land » Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive « . Le drame mettant en vedette Margaret Qualley suit Alex, une mère célibataire qui fait des travaux ménagers, alors qu’elle lutte pour se construire un avenir meilleur pour elle-même et sa fille.

La fiction en 10 épisodes dépeint l’histoire vraie et profondément personnelle de Land, qui raconte les détails de sa vie bien remplie lorsqu’elle travaillait comme femme de ménage et faisait face aux injustices systémiques de ceux qui ont besoin de l’aide du gouvernement.

La première saison de « Choses à nettoyer”A été enregistré entre le 28 septembre 2020 et le 9 avril 2021, et créé le Netflix le vendredi 1er octobre 2021, mais les utilisateurs de la plateforme demandent déjà une deuxième livraison.

« CHOSES À NETTOYER » AURA-T-IL LA SAISON 2 ?

Jusqu’à présent, le géant du streaming n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série dramatique, mais apparemment dans le dernier chapitre, il est peu probable que la fiction obtienne le feu vert pour un nouveau lot d’épisodes.

A la fin du premier versement de « Choses à nettoyer« Grâce au soutien d’un groupe d’écriture créative et de thérapie, Alex se bat pour son avenir et affronte Sean pour la garde de Maddy. Bien que la deuxième saison puisse se concentrer sur ce qui est arrivé à la mère et à la fille après leur voyage, il n’y a pas beaucoup d’espoir.

Cette production a été annoncée comme une mini-série, elle a donc un nombre prédéterminé d’épisodes. Mais ce ne serait pas la première fois qu’une série limitée obtient une deuxième saison grâce au soutien du public.

Rotten Tomatoes lui a attribué une note moyenne de 8/10, sur la base de 10 avis et Metacritic lui a attribué une note de 84 sur 100 sur la base de 9 avis, donc tout dépendra de Netflix, qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction de ses utilisateurs.

Qu’adviendra-t-il d’Alex et de sa fille après la fin de « Des choses à nettoyer » ? (Photo : Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE « CHOSES À NETTOYER » SERA-T-ELLE SORTIE ?

Oui Netflix renouveler « Choses à nettoyer« Pour une deuxième saison, les nouveaux épisodes seront très probablement diffusés en 2022.