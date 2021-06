Des « chiots de l’espace » nés de sperme de souris lyophilisé stocké dans la station spatiale

Le sperme de souris lyophilisé qui a passé des mois dans la Station spatiale internationale (ISS) est revenu sur Terre et a fécondé avec succès des œufs d’ovaire de souris pour produire des « chiots spatiaux » au nez crispé — pour la science.

Les chercheurs japonais à l’origine du nouveau travail, qu’ils ont publié aujourd’hui (11 juin) dans un nouvel article, voulaient savoir comment le rayonnement spatial affecte la fertilité chez les mammifères. Les radiations peuvent endommager l’ADN des cellules, provoquant des mutations (c’est pourquoi les dermatologues recommandent d’utiliser un écran solaire). Les environnements sur Terre fortement exposés aux rayonnements peuvent provoquer des défauts chez la progéniture des animaux.

Le rayonnement spatial en particulier a été une préoccupation majeure pour des pays comme les États-Unis et le Japon qui ont envoyé de nombreux astronautes sur de longues missions en orbite terrestre basse. Des destinations spatiales plus lointaines se profilent également à l’horizon. La NASA et d’autres agences spatiales développent des systèmes qui pourraient aider les humains lors de voyages de plusieurs mois vers d’autres destinations du système solaire telles que la Lune et Mars, et le rayonnement est une grande préoccupation.

C’est là que les petits animaux grinçants entrent dans l’histoire.

Les études précédentes n’ayant pas réussi à imiter les conditions de rayonnement spatial sur Terre, cette équipe a envoyé son expérience dans l’espace. Les chercheurs ont lyophilisé des échantillons de sperme de souris de 12 souris et les ont scellés dans de petites capsules légères, selon un communiqué de presse décrivant l’étude.

Les paquets ont été transportés vers l’ISS et stockés pendant différentes durées. Une partie des échantillons est revenue sur Terre après neuf mois dans l’espace, une autre série est revenue après deux ans et neuf mois, et la dernière série d’échantillons de sperme de souris est revenue après cinq ans et 10 mois dans l’espace.

De retour sur Terre, l’équipe a ensuite déterminé la quantité de rayonnement absorbée par les échantillons à l’aide du séquençage de l’ARN. Ils ont découvert que le voyage de l’ISS n’avait pas entraîné de dommages à l’ADN des noyaux des spermatozoïdes.

Ils ont choisi de réhydrater les spermatozoïdes avec de l’eau, puis les ont injectés dans des cellules ovariennes fraîches de souris. Après les avoir transférées sur des souris femelles, les mères sont tombées enceintes et ont finalement donné naissance à des bébés souris.

Les « chiots de l’espace » sont nés sains et sans défauts, selon l’équipe.

L’article détaillant la recherche a été publié aujourd’hui (11 juin) dans la revue Science Advances.

