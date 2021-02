Des chevaux cachés dans la McLaren 765LT? Vraisemblablement

L’un des derniers modèles purement à combustion de McLaren, le McLaren 765LT a une carte de visite respectueuse sous la forme d’un V8 biturbo avec 4,0 l de capacité – nous fait déjà avoir rater l’ère dont la fin approche – qui débite officiellement 765 ch et 800 Nm.

Bien que les chiffres soient assez expressifs, compte tenu des performances déjà vérifiées de la supersportive britannique, ils semblent plutôt modestes …

Il n’y a qu’une seule façon de savoir s’il y a des chevaux cachés: amener le 765LT à la banque d’alimentation. Et c’est précisément ce que la chaîne YouTube DragTimes et Hennessey Performance ont décidé de faire.

Le moment de vérité

Si les résultats dans une banque d’alimentation peuvent toujours être la cible de certains soupçons (après tout, ils peuvent être mal calibrés) la vérité est que, cette fois, il y a deux tests sur des banques d’alimentation différentes à deux 765LT différents, donc, ils sont meilleurs soutenir les résultats obtenus.

Du côté de la chaîne YouTube DragTimes, trois tentatives ont été faites. Les deux premiers ont été effectués à la cinquième vitesse et à la première tentative un 776 ch de puissance de roue et 808 Nm de couple!

Dans la deuxième tentative, la puissance de la roue est montée au 780 chevaux (le couple est resté à 808 Nm). Enfin, dans une troisième tentative à la sixième vitesse, la puissance était 768 ch et le couple est monté un peu plus loin, jusqu’à 822 Nm!

Quant à Hennessey Performance, la tentative a été faite à la cinquième vitesse et la puissance obtenue des roues était 791 chevaux, encore une fois, une valeur considérablement plus élevée que celle annoncée.

Cependant, il y a une mise en garde dans ces résultats: aucun d’entre eux n’a été atteint avec la McLaren 765LT consommant de l’essence «normale». Dans les deux cas, la super voiture de sport britannique était alimentée en carburant de compétition, c’est-à-dire avec plus d’essence à indice d’octane, ce qui a évidemment influencé les mesures.

Après tout, où sommes-nous?

À présent, vous devez penser « Regardez, avec l’essence xpto, même ma voiture a plus de puissance«. Ce n’est pas toujours comme ça, et on se souvient de cet article qui peut aider à clarifier certains doutes. Afin de «prendre l’avantage», Hennessey Performance a même testé la batterie externe du 765LT, en utilisant de l’essence «normale», c’est-à-dire celle recommandée pour ce modèle, l’équivalent nord-américain de notre 98 (93 aux USA) .

Quel a été le résultat avec l’essence ordinaire? La McLaren 765LT a montré une puissance de roue de 758 ch, ce qui signifie que le vilebrequin produit probablement plus que les 765 ch annoncés.

Pourquoi? Simple: la puissance produite par le moteur mesurée au niveau du vilebrequin est toujours supérieure à la puissance mesurée au niveau des roues, car il y a des pertes de transmission: dans le parcours du vilebrequin aux roues, il faut passer par la boîte de vitesses, arbre de transmission , différentielle… La force est toujours perdue en cours de route.

Dans une transmission automatique traditionnelle, on estime que la perte de puissance le long de la chaîne cinématique est de 25%. Cependant, le 765LT dispose d’une transmission automatique à double embrayage moderne et d’un moteur arrière central (ce qui vous permet de renoncer à un long arbre de transmission). Tout cela rend le Les dragtimes visent une perte de seulement 13%, en tenant compte d’autres modèles d’architecture identique qu’ils ont déjà testés.

Faire le calcul, si c’est le pourcentage de puissance perdue, consommant de l’essence normale, le 765LT biturbo V8 il devrait charger environ 857 ch, 90 ch de plus que la valeur officielle! Avec de l’essence de compétition, d’octane plus élevé, cette valeur devrait se situer entre le 866 ch et 890 ch! Impressionnant!

Comparaison avec le 720S

Un autre détail qui ressort après ce test est le fait que, compte tenu des chiffres atteints, la différence de puissance entre la McLaren 765LT et la 720S est bien supérieure à celle annoncée.

Sinon, voyons voir: à une autre occasion, cette même chaîne YouTube a emmené la 720S à la banque d’alimentation et a enregistré 669 ch et 734 Nm au volant. Si nous faisons le calcul, cela signifie que la différence de puissance entre les deux modèles devrait être d’environ 100 chevaux et non les 45 chevaux officiels.

Cela peut aider à justifier la rapidité avec laquelle la McLaren 765LT peut être comparée à la 720S déjà balistique, comme le démontre cette course de traînée de Hennessey Performance: