Des chercheurs travaillent à la création de revêtements de sol de haute technologie pouvant générer de l’électricité à partir des pas

Bientôt, l’expression « Power Walk » prendra un tout nouveau sens alors que les scientifiques ont puisé dans une source inattendue pour générer de l’électricité.

Ils utilisent une combinaison de marchepieds, de parquet et de silicone pour générer suffisamment d’énergie électrique pour allumer les ampoules LED et les petits appareils électroniques.

Le dispositif de récupération d’énergie, connu sous le nom de nanogénérateur, utilise du bois avec une combinaison de nanocristaux intégrés et d’un revêtement en silicone. Les morceaux de bois se chargent électroniquement en raison du contact et de la séparation lorsqu’on marche dessus. Ce phénomène se produit lorsque les électrons passent d’un objet à un autre et est connu sous le nom d’effet triboélectrique.

Les matériaux qui perdent des électrons sont appelés tribo-positifs et ceux qui gagnent des électrons sont appelés tribo-négatifs.

Selon l’auteur principal de l’étude Guido Panzarasa, chef de groupe à la chaire de science des matériaux du bois située à l’Eidgenössische Technische Hochschule Zürich et aux Laboratoires fédéraux suisses pour la science et la technologie des matériaux de Dübendorf, le bois est un matériau tribo-neutre.

Selon Panzarasa, le défi consistait à rendre le bois capable d’attirer et de perdre des électrons. « L’approche de fonctionnalisation est assez simple, et elle peut être évolutive au niveau industriel », a-t-il ajouté, la qualifiant de « question d’ingénierie ».

La recherche, avec ses résultats selon lesquels le prototype éclairait les ampoules lorsqu’un humain adulte marchait dessus, a été publiée dans le journal Question.

Après avoir expérimenté différents types de bois, des chercheurs ont découvert que le bois d’épicéa coupé radialement – couramment utilisé pour la construction en Europe – était capable de générer 80 fois plus d’électricité que le bois naturel.

Les prochaine idée Panzarasa et son équipe ont pour objectif d’optimiser le nanogénérateur à l’aide de revêtements chimiques à la fois plus respectueux de l’environnement et plus faciles à mettre en œuvre. Le chercheur a ajouté que l’objectif ultime était de « permettre au bois de nouvelles propriétés pour de futurs bâtiments intelligents durables ».

Le nanogénérateur est considéré comme efficace, durable et évolutif, alors qu’il pourrait également aider à atténuer le changement climatique en séquestrant le CO2 de l’environnement tout au long de la durée de vie du bois.

