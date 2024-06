Des chercheurs ont développé un modèle de robot disponible en Open-Source ! La révolution robotique est en marche

Des chercheurs de l’Université de Californie à Berkeley, de l’Université Stanford et de CMU viennent de franchir une étape significative avec « Octo », un modèle généraliste de manipulation robotique.

Octo est conçu pour permettre à divers systèmes robotiques de manipuler une large gamme d’objets, promettant d’ouvrir de nouvelles voies dans le développement de robots capables de réaliser des tâches manuelles complexes.

Un Pas de Géant pour la Robotique

La robotique a longtemps cherché à reproduire la polyvalence et l’adaptabilité humaine. Avec Octo, les chercheurs aspirent à créer un modèle capable de contrôler différents types de robots, leur permettant d’exécuter des tâches spécifiques sur commande. Comme « fermer un tiroir » ou « ramasser une cuillère », Octo utilise une approche similaire à celle des modèles linguistiques comme ChatGPT, mais appliquée au contrôle robotique.

Le Pouvoir de l’Open Source

L’un des objectifs principaux du projet Octo était de développer un modèle robotique généraliste qui puisse être utilisé sur une variété de robots. Le deuxième objectif était de rendre ce modèle accessible à d’autres chercheurs, en publiant le code source. Cela permettrait à d’autres de développer et d’améliorer des modèles similaires, enrichissant ainsi la communauté scientifique globale.

La Révolution des Modèles Fondationnels

Octo représente une avancée dans ce qu’on appelle les modèles fondationnels pour la robotique. Ces modèles visent à offrir une base sur laquelle de multiples systèmes peuvent être construits, à l’image de ChatGPT pour le traitement du langage naturel. Octo ambitionne de devenir un outil standard pour la programmation robotique, capable de manipuler une variété d’objets et de réaliser des tâches diversifiées.

Entraînement sur un Vaste Ensemble de Données

Le modèle a été entraîné sur l’ensemble de données Open X-Embodiment, le plus grand corpus de trajectoires de manipulation robotique jamais compilé. Cela permet à Octo de traiter une gamme variée d’entrées sensorielles et de répondre efficacement aux instructions, augmentant ainsi sa flexibilité et son applicabilité.

Flexibilité et Application

Octo a démontré sa capacité à contrôler une vaste gamme de bras robotiques, des petits modèles capables de saisir une canette de soda, aux configurations plus complexes et puissantes. Cette flexibilité est cruciale pour que Octo puisse s’adapter aux différentes configurations utilisées par les roboticiens dans le monde entier.

Vers un Avenir Automatisé Plus Intelligent

Les premiers tests du modèle sur neuf systèmes robotiques différents ont montré que Octo pouvait non seulement contrôler ces robots mais aussi leur permettre de réaliser diverses tâches de manipulation. Ce succès préliminaire est prometteur pour l’avenir des modèles fondationnels en robotique, avec l’espoir que de telles technologies pourront bientôt être appliquées plus largement.

