Des chercheurs étudient un signal provenant de l’étoile Proxima Centauri

Des chercheurs de la Penn State University examinent un signal détecté par un radiotélescope pointé sur Proxima Centauri. C’est la petite étoile voisine de la Voie lactée et fait partie de l’Alpha Centauri. Le signal radio a été capté à l’origine en avril 2019. Lors d’une interaction avec Le New York Times, Sofia Sheikh, diplômée de Penn State, et auteur principal de l’étude, a déclaré qu’il s’agissait d’une sorte de signal technologique, mais la question est de savoir s’il s’agit de la technologie de la Terre ou d’ailleurs.

Sheikh fait partie d’un effort de 100 millions de dollars financé par l’investisseur milliardaire russe Yuri Milner pour trouver des ondes radio extraterrestres.

Le radiotélescope de soixante-quatre mètres de l’Observatoire Parkes en Australie a été utilisé pour détecter les signaux potentiels de Proxima Centauri.

Il a déclaré au New York Times que le signal ne semble acheter ses données que lorsqu’ils regardent en direction de Proxima Centauri. Andrew Siemion du centre de recherche Berkeley SETI et enquêteur pour Breakthrough Listen a ajouté que son instinct lui dit que le signal sera d’origine anthropique.

Proxima Centauri, qui est une étoile naine rouge, est en orbite autour de deux planètes connues, dont l’une se trouve dans la «zone habitable» qui pourrait supporter des conditions semblables à la Terre.

Dans une interaction avec Scientific American, Jason Wright, professeur à la Penn State University, a déclaré que si l’on voit un tel signal et qu’il ne vient pas de la surface de la Terre, on sait qu’ils ont détecté une technologie extraterrestre.

Parler à Américain scientifique, Sheikh a ajouté que c’était le signal le plus excitant qu’ils aient trouvé dans le projet Breakthrough Listen parce qu’ils n’avaient pas eu de saut de signal autant de fois sur leurs filtres auparavant.

