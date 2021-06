Des chercheurs d’or découvrent les squelettes géants de 3 mammouths laineux

Les mineurs d’or ont découvert trois squelettes partiels de trois mammouth laineux s , qui faisaient peut-être partie de la même famille, à Little Flake Mine près de Dawson City, Yukon, au Canada.

Ils ont remis les ossements au gouvernement du Yukon. « Nous semblons avoir un grand mammouth adulte, un jeune adulte et un juvénile », a déclaré Grant Zazula, paléontologue en chef du gouvernement du Yukon.

Certains des os sont toujours articulés (connectés) les uns aux autres, a déclaré Zazula à 45Secondes.fr dans un e-mail. La façon dont les ossements ont été trouvés suggère « que ces trois mammouths vivaient probablement ensemble et sont morts ensemble très près de l’endroit où les ossements fossiles ont été trouvés », a ajouté Zazula. Même s’ils ne faisaient pas partie de la famille, ils faisaient peut-être partie d’un troupeau plus important, a-t-il déclaré.

Image 1 sur 5 Un humérus géant d’un des mammouths est montré ici. (Crédit image : gouvernement du Yukon) Image 2 sur 5 Ici, les os du bassin des mammouths, qui vivaient il y a environ 30 000 ans. (Crédit image : gouvernement du Yukon) Image 3 sur 5 Les os proviennent de trois mammouths laineux. L’un est adulte, un autre est un jeune adulte et un autre est un jeune. (Crédit image : gouvernement du Yukon) Image 4 sur 5 Les membres de l’équipe posent avec certains des os de mammouth trouvés dans la mine Little Flake, près de Dawson City, au Yukon. (Crédit image : gouvernement du Yukon) Image 5 sur 5 Montré ici, os du bras des mammouths du Yukon. (Crédit image : gouvernement du Yukon)

Environnement glaciaire

Les mineurs ont trouvé les squelettes de mammouth près d’une couche de téphra volcanique qui date probablement d’environ 29 000 ans lorsqu’un volcan sur les îles Aléoutiennes est entré en éruption, a déclaré Zazula. Les mammouths vivaient donc probablement à l’époque de l’éruption. À cette époque, une grande partie du Canada était recouverte de glaciers, la zone autour de Dawson City étant l’une des rares zones sans glace, a déclaré Zazula.

« La région minière à l’intérieur du Yukon faisait partie du paysage non glaciaire appelé Béringie, qui était relié à l’Alaska et à la Sibérie via le pont terrestre de Béring », a déclaré Zazula. « Le climat était incroyablement froid et sec, probablement sans arbres, ce qui a entraîné la prévalence de mammifères au pâturage », a noté Zazula. Il y a environ 35 000 à 18 000 ans, les mammouths laineux (Mammuthus primigenius) a traversé ce pont terrestre vers l’Amérique du Nord, selon le Musée de paléontologie de l’Université de Californie .

L’environnement sec y a contribué à préserver les trois mammouths. Le climat était aride et le vent aurait facilement emporté de la poussière, a déclaré Zazula. « Ce limon ou loess soufflé par le vent a rempli ces vallées de sédiments » qui ont rapidement recouvert les mammouths après leur mort. » Parce qu’ils ont été recouverts si rapidement, les restes auraient été moins exposés à l’oxygène et aux charognards.

Les « mineurs doivent enlever tout ce limon gelé pour atteindre le gravier rempli d’or au fond des vallées, et quand ils le font, ils découvrent souvent les restes d’animaux de l’ère glaciaire », comme les trois mammouths, a déclaré Zazula, qui a noté que d’autres mammouths pourraient être trouvés sur le site minier.

« Les mineurs reprendront l’exploitation minière à cet endroit dans quelques semaines et nos équipes seront sur place pour voir s’il y a plus d’os des squelettes », a déclaré Zazula. On ne sait pas de quoi les trois mammouths sont morts et Zazula espère que les recherches en cours fourniront une réponse.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.