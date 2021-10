Des chercheurs découvrent une comète gargantuesque 1 000 fois plus grosse que d’habitude en direction de la Terre

05 octobre 2021 10:54:40 IST

Une comète gigantesque, estimée à environ 1 000 fois plus massive qu’une comète typique, se dirige vers le système solaire interne. La comète, connue sous le nom de Bernardinelli-Bernstein (BB), aurait au moins 100 kilomètres de diamètre et pourrait arriver dans 10 ans.

Apparemment, la comète possède le noyau le plus gros et le plus brillant de toutes les comètes bien mesurées jusqu’à présent et traverse le nuage d’Oort – une vaste zone située à des milliards de kilomètres de la Terre et remplie de roches glacées.

Selon National Geographic, le gargantuesque Bernardinelli-Bernstein a été découvert en juin par Pedro Bernardinelli lors de ses recherches doctorales à l’Université de Pennsylvanie, avec son conseiller Gary Berstein et la comète porte leur nom. Initialement, la comète a été confondue avec une petite planète par les astronomes en raison de son énormité. Plus tard, l’objet a semblé avoir une queue – un indicateur d’être une comète et a été vu se diriger vers le système solaire.

Pour l’instant, la comète se trouve à environ 29 fois la distance entre la Terre et le Soleil, soit 29 unités astronomiques (UA). Les scientifiques prédisent que la comète se rapprochera le plus de la Terre environ une décennie plus tard, dans le courant de l’année 2031. Selon les chercheurs, la comète se trouvera juste à l’extérieur de l’orbite de Saturne et plongera à moins de 10,97 UA du soleil.

Les chercheurs ont examiné la trajectoire de la comète et calculé la dernière approche de la comète BB vers la Terre, il y a 3,5 millions d’années, à moins de 18 UA du soleil. Cette fois, la visite de la comète dans notre système solaire sera beaucoup plus proche, mais il ne sera pas possible de la voir à l’œil nu. Les humains devront utiliser un télescope pour assister à la venue de cette énorme comète. Les chercheurs ont conclu que BB est une « nouvelle » comète en ce sens qu’auparavant son approche n’était pas plus proche que 18 UA.

