Des chercheurs découvrent que la neige de Mars contient de la poussière et pourrait fondre dans l’eau

Mars est une planète poussiéreuse, même la glace sur elle est poussiéreuse et plus sombre que la neige sur Terre. Les chercheurs ont découvert une nouvelle approche pour déterminer la teneur en poussière sur la glace de Mars et si elle pourrait fondre.

Une équipe spéciale des universités de l’État de l’Arizona et de Washington a collecté des données de Phoenix Mars Lander et de Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA pour correspondre à la luminosité de la teneur en glace et en poussière de Mars.

La poussière de Mars avec sa glace (ou neige) poussiéreuse la rend plus sombre et donc plus chaude, ce qui affecte à la fois sa stabilité et son évolution dans le temps. Dans ces conditions, cela pourrait également signifier que la glace ou la neige sur Mars pourraient fondre plus rapidement.

« Il est possible que cette glace poussiéreuse et sombre fonde à quelques centimètres de profondeur. Et toute eau liquide souterraine produite par la fonte sera protégée de l’évaporation dans l’atmosphère vaporeuse de Mars par la couche de glace sus-jacente », a déclaré Aditya Khuller, scientifique à l’Arizona State University.

Une équipe de scientifiques planétaires comprenant Khuller, Philip Christensen et Stephen Warren, a proposé cette nouvelle approche pour rechercher la glace de Mars. Un résultat concernant la recherche a été récemment publié dans le Journal of Geophysical Research : Planètes.

Parlant plus loin de la recherche, Khuller a déclaré que tout au long de son histoire, Mars a connu plusieurs périodes glaciaires. Au cours du dernier million d’années, les chutes de neige poussiéreuse sur la planète ont formé une couche qui a ensuite été déterrée par Phoenix Mars Lander. La glace exposée aux latitudes moyennes de Mars est un résidu de cette ancienne chute de neige poussiéreuse qui a eu lieu, explique Khuller.

L’équipe a l’intention d’approfondir les expositions à la glace sur Mars et d’en apprendre davantage sur l’histoire climatique de la planète.

Donnant un aperçu de leur étude, il a souligné qu’ils travaillent actuellement au développement de simulations informatiques améliorées de la glace martienne. En équipe, ils travaillent sur la façon dont la glace martienne a évolué au fil du temps et si elle fond dans l’eau progressivement ou non.

