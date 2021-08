Des chercheurs d’Apple utilisent des AirPod pour mesurer la fréquence respiratoire

Apple pilote le suivi de la santé avec les wearables. Selon un nouveau rapport, des chercheurs ont réussi à mesurer le rythme respiratoire des gens à l’aide d’AirPod – et de manière assez précise.

Apple a publié un article scientifique sur son propre site Web, Machine Learning Research, qui traite de la mesure de la fréquence respiratoire. L’article s’intitule « Estimation de la fréquence respiratoire à partir de l’audio respiratoire obtenu grâce à des microphones portables ». L’objectif de la recherche est de déterminer les irrégularités de la respiration et de suivre la forme cardiorespiratoire, c’est-à-dire de suivre le rythme cardiaque et la respiration.

Un réseau de neurones analyse la fréquence respiratoire

Dans une expérience, 21 personnes ont été invitées à enregistrer leur respiration avant, pendant et après une séance d’entraînement intense à l’aide d’un « casque à champ proche avec microphone », ou plus précisément : avec des AirPod. Cependant, on ne sait pas quel modèle d’écouteurs intra-auriculaires a été utilisé dans l’expérience.

Les ensembles de données ont été annotés manuellement en marquant l’inspiration et l’expiration audibles dans les enregistrements. Les chercheurs ont ensuite introduit les données dans un réseau de neurones afin de déterminer les fréquences respiratoires des personnes.

Les résultats de mesure de la fréquence respiratoire sont « pratiques »

Les chercheurs d’Apple ont conclu que leur système de mesure de la fréquence respiratoire fonctionnait assez bien. Les scientifiques ont trouvé un coefficient de corrélation de concordance (CCC) de 0,76 et un écart quadratique moyen (MSE) de 0,2. Cela montre que l’estimation de la fréquence respiratoire à partir de données audio est une méthode « applicable ».

En règle générale, les fréquences respiratoires sont mesurées à l’aide de thermistances, de spiromètres ou de capteurs acoustiques, qui fournissent des données plus précises. Cependant, ces appareils sont assez inconfortables à porter au quotidien, selon l’article scientifique.

Les AirPods vont-ils bientôt analyser notre respiration ?

La mesure de la fréquence respiratoire via les AirPods en combinaison avec une évaluation via un réseau de neurones pourrait donc devenir un moyen éprouvé pour les athlètes et les personnes soucieuses de leur santé dans la vie quotidienne de suivre leurs performances ou leurs irrégularités respiratoires.

Il n’est actuellement pas certain qu’Apple mettra cette fonctionnalité à la disposition des utilisateurs d’AirPod à un moment donné. Mais si vous considérez que les utilisateurs peuvent désormais enregistrer des ECG avec l’Apple Watch Series 6, il n’est pas du tout improbable qu’Apple étende également les AirPod avec des fonctionnalités de suivi de la santé.