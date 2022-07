Des chercheurs chinois affirment avoir créé des systèmes d’IA capables de « lire dans les pensées », qui pourraient être utilisés pour tester la loyauté envers le PCC

11 juillet 2022 11:07:44 IST

Imaginez vivre dans un monde où un ordinateur peut lire dans votre esprit et mesurer votre loyauté. Bien, personnes en Chine et dans d’autres régions du monde occupées par la Chinepourraient bientôt être soumis à de tels systèmes.

Un groupe de chercheurs du Centre national des sciences de Chine à Hefei a affirmé avoir développé des systèmes d’intelligence artificielle de « lecture dans les pensées » capables de lire ses pensées. De plus, dans une vidéo maintenant supprimée, ils affirment également que le système peut être utilisé pour mesurer la loyauté des citoyens envers le PCC ou le Parti communiste chinois.

Bien qu’il ne soit pas clair exactement comment le système « mesure la loyauté » ou lit les pensées, la machine, selon les chercheurs, observe les réactions, les expressions faciales et les ondes cérébrales d’un individu qui a été soumis à « la pensée et l’éducation politique » et les analyse .

Les résultats peuvent ensuite être utilisés pour « renforcer davantage leur confiance et leur détermination à être reconnaissants envers le parti, à écouter le parti et à suivre le parti », ont déclaré les chercheurs, selon le rapport. Le poste a été supprimé à la suite d’un tollé général des citoyens chinois.

La Chine est connue pour espionner ses propres citoyens et les habitants des régions qu’elle occupe, que ce soit à Taiwan ou à Hong Kong. Le système de crédit social chinois est un système de notation national qui détermine la qualité de citoyen d’un individu.

Ce système de notation est utilisé pour déterminer si un individu doit bénéficier d’un prêt ou s’il doit être autorisé à acheter des billets de train ou d’avion.

Le gouvernement chinois a également été critiqué pour l’utilisation des systèmes d’IA et de reconnaissance faciale pour suivre et contrôler les Ouïghours, un groupe ethnique minoritaire détenu par le Parti communiste chinois dans des camps de « rééducation ».

L’année dernière, le département américain du Commerce a imposé des sanctions à un certain nombre d’instituts chinois pour avoir développé des biotechnologies, y compris des armes de contrôle du cerveau, selon un rapport de Business Insider.

Alors que la plupart des entreprises technologiques du monde entier impliquées dans le développement de systèmes d’IA et de ML sont enthousiasmées par les possibilités qu’offrent ces technologies, certaines de ces entreprises technologiques, des militants de la vie privée et des dénonciateurs sont préoccupés par l’utilisation par la Chine des systèmes d’IA et de ML contre ses propres citoyens, et ce que cela impliquerait pour le reste du monde.

