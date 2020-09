Des chercheurs au Canada étudient si les superaliments d’açai peuvent aider à combattre le COVID-19

Agence France-Presse01 sept. 2020 12:04:04 IST

Des chercheurs canadiens ont déclaré lundi 31 août qu’ils étudiaient un super aliment populaire – la baie d’açai – comme traitement pour prévenir les symptômes les plus graves du COVID-19.

Des études antérieures ont montré que l’extrait de baie peut agir comme un inhibiteur de l’inflammation, ce qui, selon les médecins, pourrait aider à empêcher la réponse inflammatoire sévère provoquée par le coronavirus.

Les scientifiques de l’Université de Toronto Michael Farkouh et Ana Andreazza, qui ont étudié l’effet de la baie sur les réponses inflammatoires pendant près de cinq ans, étudient comment il peut être utilisé pour lutter contre le Covid-19.

“C’est loin”, a déclaré le Dr Farkouh AFP. “Mais les baies d’açai sont bon marché et facilement accessibles pour tout le monde, ainsi que sûres, donc ça valait la peine d’essayer.”

La paire a recruté quelque 580 patients qui ont été testés positifs pour le coronavirus au Canada et au Brésil, où la baie est cultivée.

La moitié des patients ont pris des doses d’extrait, tandis que les autres ont reçu des placebos.

L’espoir est qu’une intervention précoce avec l’acai pourrait aider à prévenir certains des pires symptômes de la maladie, qui peuvent entraîner une hospitalisation et la mort, a déclaré le Dr Farkouh.

Il a expliqué que l’extrait cible spécifiquement la même voie NLRP3 que le coronavirus, qui, lorsqu’il est activé, déclenche la réponse du corps pour lutter contre l’infection et le stress.

Les résultats de l’étude de 30 jours devraient être publiés à la fin de 2020.

